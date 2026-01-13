Multi від Мінфін
13 січня 2026, 12:34

Новий Трудовий кодекс пропонує 9 різних типів контрактів — що це означає для працівника

В Україні готується масштабна реформа трудового законодавства, яка має докорінно змінити підхід до оформлення відносин між роботодавцем та найманим персоналом. Ключовим нововведенням стане розширення переліку трудових договорів та впровадження принципу «конструктора», що дозволить легально поєднувати різні види діяльності в межах однієї компанії. Про це в інтерв'ю Центру економічних стратегій розповіла Дарія Марчак, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Новий Трудовий кодекс пропонує 9 різних типів контрактів – що це означає для працівника
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що пропонує новий Трудовий кодекс

За словами Марчак, новий Трудовий кодекс пропонує більш гнучкі форми контрактів. Сьогодні є шість різних типів контрактів. Трудовий кодекс пропонуватиме дев’ять різних типів і, крім того, дозволятиме, наприклад, з однією людиною укладати кілька типів контрактів залежно від типу роботи.

«Умовно, я працюю на своїй основній роботі, але в мене є час, можливість і скіли виконувати ще якусь роботу для свого роботодавця. Я можу робити це паралельно і можу за це отримувати окремі кошти. Такий принцип конструктора збільшує гнучкість у взаємодії, і це дуже важливо, адже багато роботодавців просять саме про таку гнучкість», — зазначила вона.

Розширення можливостей для батьків

Ще одна стратегічно важлива зміна у проєкті нового Трудового кодексу стосується підтримки батьків, які поєднують кар'єру з доглядом за дітьми. Реформа спрямована на те, щоб надати працівникам більше свободи у виборі формату роботи та усунути застарілі обмеження.

Ключові новації для батьків:

  • Три формати зайнятості на вибір: Жінки та чоловіки, які мають малих дітей, зможуть офіційно обирати найбільш зручний для себе режим роботи: дистанційний, офлайн або гібридний (поєднання офісу та дому).
  • Скасування «абсурдних» обмежень: Кодекс прибирає застарілі норми, які раніше блокували професійний розвиток матерів. Наприклад, чинне законодавство фактично забороняє роботодавцю відправляти у відрядження (зокрема закордонні) жінок, чиїм дітям ще не виповнилося три роки.
  • Пріоритет власного рішення: Новий проєкт закону перетворює заборону на право вибору. Жінка самостійно вирішуватиме, чи готова вона до поїздки, враховуючи власні інтереси та потреби дитини. Зокрема, кодекс не обмежує можливість поїхати у відрядження разом із малечею, якщо працівниця вважає це доцільним.

Головна філософія цих змін — надати людині можливість самореалізуватися, не ставлячи її перед жорстким вибором між сім'єю та кар'єрою. Тепер саме працівник, а не бюрократична норма, стає відповідальним за графік свого життя.

Перебудова стосунків між роботодавцем та працівником

Марчак також зазначила, що реформа трудового законодавства в Україні — це не лише зміна статей закону, а й фундаментальна перебудова стосунків між роботодавцем та працівником. Особливу увагу приділено інклюзивності, яка тепер трактується значно ширше: не лише як адаптація простору для людей з інвалідністю, а й як створення комфортних умов для молодих батьків.

В умовах демографічної кризи жінки, які поєднують виховання дитини з роботою, заслуговують на особливу повагу та підтримку. Держава має на меті зробити цей вибір легшим через запровадження максимальної гнучкості.

Уряд більше не планує диктувати бізнесу жорсткі управлінські правила, як це робив кодекс 1971 року. Натомість Міністерство економіки обирає шлях «софт-павер» — поширення найкращих практик та гайдлайнів.

У цьому році в Міністерстві економіки започаткували таку ініціативу, як Хартія стійкості людського капіталу. Ця ініціатива покликана стати майданчиком для обміну досвідом між компаніями. Держава допомагатиме бізнесу будувати HR-політики, що будуть дружніми до молодих мам, молоді та людей з інвалідністю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
