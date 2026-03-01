Проблеми мобілізації вирішуватимуть через збільшення залучення іноземних громадян до виконання бойових завдань

В Україні розроблено стратегічний план, покликаний стабілізувати ситуацію з мобілізацією та мінімізувати випадки самовільного залишення частин (СЗЧ). Одним із ключових інструментів для зміцнення обороноздатності стане активніше рекрутування іноземних добровольців до лав Збройних Сил України. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільного брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу, повідомляє РБК-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Комплексний підхід та залучення іноземців

За словами Федорова, нова стратегія вже пройшла етап перевірки та «краш-тестів» у безпосередніх дискусіях із бойовими командирами та профільними військовими експертами. План передбачає створення сприятливих умов для того, щоб кількість іноземних громадян, готових виконувати бойові завдання у складі ЗСУ, суттєво зросла.

«Наш комплексний план щодо вирішення проблем із СЗЧ та мобілізацією включає конкретні рішення про те, як зробити так, щоб до оборони України було залучено більше іноземців», — зазначив міністр.

Графік реалізації

Очільник оборонного відомства наголосив, що на четвертому році повномасштабної війни накопичилося чимало системних проблем, які вимагають не швидких, а глибоких і виважених рішень. Публічне впровадження конкретних кроків розпочнеться в найближчий період.

«Протягом наступних місяців ми будемо послідовно впроваджувати ці рішення. Багато змін уже відбуваються, але зараз питання мобілізації та залучення нових сил є моїм особистим фокусом уваги», — додав Федоров.

Контекст: СЗЧ та військовий облік

Проблема комплектування підрозділів та дотримання дисципліни залишається одним із найбільших викликів для Сил оборони. Раніше міністр повідомляв про критичну статистику: близько 2 мільйонів українців наразі перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку, що підкреслює необхідність пошуку додаткових людських ресурсів, у тому числі за кордоном.