У лютому на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит обвалився на 25%: чому населення почало активно продавати ВКВ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 березня 2026, 13:08

У лютому на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит обвалився на 25%: чому населення почало активно продавати ВКВ

На українському готівковому валютному ринку в лютому 2026 року відбувся суттєвий перелом: пропозиція іноземної валюти зросла, а попит на неї помітно скоротився. Ситуацію проаналізував фінансовий експерт Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

У лютому на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит обвалився на 25%: чому населення почало активно продавати ВКВ
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними аналітика, середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку впав на 25% — з $34,3 млн до $25,6 млн. Сумарний чистий дефіцит за підсумками місяця оцінюється на рівні $0,5 млрд.

Три причини активізації продавців

Експерт виділяє кілька ключових факторів, які змусили населення та бізнес активніше виходити з валютних позицій.

Стабільність курсу: укріплення або стабільний курс гривні різко нівелює зацікавленість у валютних спекуляціях. Коли курс не зростає, тримати готівкову валюту стає менш вигідно.

Гривневі ОВДП: висока прибутковість державних облігацій у національній валюті продовжує перетягувати на себе ліквідність. Інвестори продають валюту, щоб вкластися в гривневі активи з вищим доходом.

Аграрний фактор: традиційно наприкінці зими фермери активізують продаж валютних запасів для фінансування початку весняно-польових робіт (закупівля пального, насіння, добрив).

Читайте також: У лютому 2026 українці вийшли з валютних ОВДП на 5 млрд грн: експерт пояснив причини

Статистика в цифрах

Зміна ринкових настроїв у лютому виглядає наступним чином:

  • Середньодобова пропозиція зросла на 9% (з $49,5 млн до $53,9 млн).
  • Середньодобовий попит знизився на 5% (з $83,7 млн до $79,5 млн).

«Стабільний курс, або навіть укріплення гривні різко знижує цікавість до спекуляцій», — зазначає Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
1 березня 2026, 13:22
#
После майдана 2014-го вкладывать средства в гривню вместо валюты просто идиотизм!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 березня 2026, 16:34
#
Каждый сходит с ума по-своему
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами