У лютому на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит обвалився на 25%: чому населення почало активно продавати ВКВ

На українському готівковому валютному ринку в лютому 2026 року відбувся суттєвий перелом: пропозиція іноземної валюти зросла, а попит на неї помітно скоротився. Ситуацію проаналізував фінансовий експерт Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

За даними аналітика, середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку впав на 25% — з $34,3 млн до $25,6 млн. Сумарний чистий дефіцит за підсумками місяця оцінюється на рівні $0,5 млрд.

Три причини активізації продавців

Експерт виділяє кілька ключових факторів, які змусили населення та бізнес активніше виходити з валютних позицій.

Стабільність курсу: укріплення або стабільний курс гривні різко нівелює зацікавленість у валютних спекуляціях. Коли курс не зростає, тримати готівкову валюту стає менш вигідно.

Гривневі ОВДП: висока прибутковість державних облігацій у національній валюті продовжує перетягувати на себе ліквідність. Інвестори продають валюту, щоб вкластися в гривневі активи з вищим доходом.

Аграрний фактор: традиційно наприкінці зими фермери активізують продаж валютних запасів для фінансування початку весняно-польових робіт (закупівля пального, насіння, добрив).

Статистика в цифрах

Зміна ринкових настроїв у лютому виглядає наступним чином:

Середньодобова пропозиція зросла на 9% (з $49,5 млн до $53,9 млн).

Середньодобовий попит знизився на 5% (з $83,7 млн до $79,5 млн).

«Стабільний курс, або навіть укріплення гривні різко знижує цікавість до спекуляцій», — зазначає Шевчишин.