У неділю, 1 березня, у застосунку monobank стався збій. Наразі непрацюють базові операції. Про це повідомляється у застосунку банку.
1 березня 2026, 11:12
У роботі monobank стався збій: які фунції недоступні
Які сервіси недоступні
Через технічні проблеми зараз недоступні:
- перекази з картки на картку
- полатежі по реквізитах
- поповнення мобільного телефону
У техслужбі зазначили, що над проблемою вже працюють і найближчим часом застосунок запрацює у штатному режимі.
Джерело: Мінфін
