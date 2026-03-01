У роботі monobank стався збій: які фунції недоступні

У неділю, 1 березня, у застосунку monobank стався збій. Наразі непрацюють базові операції. Про це повідомляється у застосунку банку.

Які сервіси недоступні

Через технічні проблеми зараз недоступні:

перекази з картки на картку

полатежі по реквізитах

поповнення мобільного телефону

У техслужбі зазначили, що над проблемою вже працюють і найближчим часом застосунок запрацює у штатному режимі.