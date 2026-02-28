Українці сплатили 1,7 млрд грн податку на нерухомість у січні — надходження зросли на 16%

У січні 2026 року власники нерухомості перерахували до бюджетів громад понад 1,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік. Про зростання надходжень повідомили в Державній податковій службі (ДПС).

Свій внесок у місцеві бюджети зробили понад 131 тисяча платників податків.

Лідери за обсягами платежів

Традиційно найбільші суми надійшли від власників майна у столиці та великих областей:

Київ — 382,1 млн грн;

Київська область — 166,7 млн грн;

Львівська область — 165,4 млн грн;

Дніпропетровська область — 164,9 млн грн.

Хто та за що повинен платити?

Податок нараховується фізичним та юридичним особам, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю, площа якої перевищує встановлені пільгові ліміти. Оподатковується лише «зайва» площа, що виходить за межі норми:

Для квартир: понад 60 кв. м.

Для будинків: понад 120 кв. м.

Для змішаних типів майна (квартира + будинок): понад 180 кв. м.

Як розраховується сума?

Ставку податку визначають місцеві органи влади, оскільки ці кошти залишаються у розпорядженні громад. Максимальний розмір ставки не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати (встановленої на 1 січня звітного року) за кожен «квадрат» понад норму.

Нарахування здійснює податкова служба, яка надсилає власникам відповідні повідомлення-рішення.