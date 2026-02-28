Нові правила для генераторів: з 27 лютого в Україні посилили пожежну безпеку

МВС України запровадило суворіші вимоги до використання електрогенеруючого обладнання. Відповідні зміни до Правил пожежної безпеки (наказ № 67) офіційно набрали чинності 27 лютого 2026 року. Нові норми стосуються лімітів пального, дистанції між приладами та правил їх експлуатації.

Ключові обмеження для власників генераторів

Згідно з оновленим регламентом, під час встановлення та використання обладнання необхідно дотримуватися таких правил:

Ліміт пального в групі: якщо ви використовуєте кілька генераторів одночасно, їхній сумарний об'єм паливних баків (або балонів) не повинен перевищувати 100 літрів.

Дистанція між приладами: відстань між генераторами має відповідати інструкції виробника, але в будь-якому разі вона не може бути меншою за 1 метр.

Однорідність палива: у межах однієї групи генераторів дозволяється використовувати обладнання лише на однаковому типі пального.

Безпека під час заправки: якщо ви заправляєте один генератор із групи, всі сусідні прилади в цей момент мають бути повністю вимкнені.

Відстань до об'єктів: мінімальна протипожежна дистанція від групи генераторів до будівель чи інших об'єктів тепер розраховується виходячи із сумарного об'єму всіх баків у групі (згідно зі спеціальною таблицею в додатку до Правил).

Особливі умови

Для забезпечення безперебійної роботи мобільного зв’язку та інтернету діють особливі умови. На окремих базових станціях дозволено зберігати до 250 літрів рідкого палива в герметичних металевих ємностях.

Таке пальне можна тримати безпосередньо у спорудах зв'язку, але за обов'язкової умови: приміщення мають бути обладнані автономними системами пожежогасіння.

Скасування старих норм

Із введенням цих змін втратив чинність застарілий наказ МНС від 2012 року щодо правил безпеки в місцях розміщення евакуйованого населення. Новий документ актуалізує пожежні норми відповідно до викликів енергонезалежності, з якими стикаються українці.