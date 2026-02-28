МВС України запровадило суворіші вимоги до використання електрогенеруючого обладнання. Відповідні зміни до Правил пожежної безпеки (наказ № 67) офіційно набрали чинності 27 лютого 2026 року. Нові норми стосуються лімітів пального, дистанції між приладами та правил їх експлуатації.
Нові правила для генераторів: з 27 лютого в Україні посилили пожежну безпеку
Ключові обмеження для власників генераторів
Згідно з оновленим регламентом, під час встановлення та використання обладнання необхідно дотримуватися таких правил:
- Ліміт пального в групі: якщо ви використовуєте кілька генераторів одночасно, їхній сумарний об'єм паливних баків (або балонів) не повинен перевищувати 100 літрів.
- Дистанція між приладами: відстань між генераторами має відповідати інструкції виробника, але в будь-якому разі вона не може бути меншою за 1 метр.
- Однорідність палива: у межах однієї групи генераторів дозволяється використовувати обладнання лише на однаковому типі пального.
- Безпека під час заправки: якщо ви заправляєте один генератор із групи, всі сусідні прилади в цей момент мають бути повністю вимкнені.
- Відстань до об'єктів: мінімальна протипожежна дистанція від групи генераторів до будівель чи інших об'єктів тепер розраховується виходячи із сумарного об'єму всіх баків у групі (згідно зі спеціальною таблицею в додатку до Правил).
Особливі умови
Для забезпечення безперебійної роботи мобільного зв’язку та інтернету діють особливі умови. На окремих базових станціях дозволено зберігати до 250 літрів рідкого палива в герметичних металевих ємностях.
Таке пальне можна тримати безпосередньо у спорудах зв'язку, але за обов'язкової умови: приміщення мають бути обладнані автономними системами пожежогасіння.
Скасування старих норм
Із введенням цих змін втратив чинність застарілий наказ МНС від 2012 року щодо правил безпеки в місцях розміщення евакуйованого населення. Новий документ актуалізує пожежні норми відповідно до викликів енергонезалежності, з якими стикаються українці.
