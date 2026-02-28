Multi від Мінфін
28 лютого 2026, 12:04

Крипторинок обвалився після удару Ізраїлю по Ірану: $100 млн ліквідацій за 15 хвилин

Ранок 28 лютого 2026 року став критичним для криптовалютного ринку. Після оголошення масштабної військової операції проти Тегерана крипторинок миттєво відреагував глибоким падінням. Тільки за перші 15 хвилин після початку атаки на ринку було ліквідовано позицій на суму понад $100 млн (переважно «лонгів»). Про це свідчтаь дані торгів.

Крипторинок обвалився після удару Ізраїлю по Ірану: $100 млн ліквідацій за 15 хвилин
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На момент написання новини ціна біткоїна обвалилася до $63 463. За добу актив втратив 6,59%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонсотрували падіння.

Ethereum впав на майже 9%. При цьому найбільше за останні 24 години втратили в ціні Solana (-10,84%) та Cardano (-10,65%.)

За даними CoinGlass, добовий обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на криптоактиви перевищив $517 млн. Унаслідок примусового закриття позицій постраждали понад 152 тисяч трейдерів. Найбільші втрати зафіксовано в операціях із біткоїном та Ethereum. Водночас основна частина ліквідацій припала на довгі позиції.

Індекс страху та жадібності знизився на два пункти порівняно з показником від 27 лютого. Поточне значення сигналізує про домінування песимістичних настроїв на ринку та схильність інвесторів до продажу активів.

Лютневий обвал

За місяць перша криптовалюта вратила 28%. При цьому найбільше обвалилися:

  • Ethereum (-37,45%),
  • Solana (-36,92%),
  • BNB (-34,6%),
  • XRP (-31,71%).

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Ізраїль та США атакують Іран

Ескалація почалася після того, як тижні дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної операції, після чого збройні сили США та Ізраїлю завдали серії авіаударів по об'єктах в Ірані. До цього в регіоні протягом останніх днів спостерігалося значне нарощування американської військової потужності, повідомляє Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
