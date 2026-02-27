Multi від Мінфін
27 лютого 2026, 13:55

Названі найкращі транспортні застосунки для українців у Європі

Для багатьох українців, які перебувають за кордоном, навігація незнайомими містами та їхніми розгалуженими транспортними системами може стати справжнім викликом. Аби оптимізувати свої поїздки та без зайвих труднощів користуватися метрополітеном, автобусами й трамваями, експерти підготували добірку найефективніших мобільних рішень для прокладання маршрутів і купівлі квитків. Про це повідомляє спільнота «Українці в Європі».

Для багатьох українців, які перебувають за кордоном, навігація незнайомими містами та їхніми розгалуженими транспортними системами може стати справжнім викликом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глобальні агрегатори для великих міст

Для щоденного пересування мегаполісами та орієнтування в нових локаціях найкраще підходять універсальні платформи. Вони збирають дані з різних видів транспорту та пропонують оптимальні шляхи:

  • Google Maps: Найбільш поширений інструмент, який працює практично у кожній європейській країні. Він автоматично будує маршрути, враховуючи поточні затори та офіційний розклад руху.
  • Moovit: Масштабний сервіс, що охоплює понад 3000 міст у всьому світі. Його головна фішка — точне прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинку в режимі реального часу.
  • Citymapper: Вузькоспеціалізований застосунок, розроблений для найбільших європейських столиць (Париж, Лондон, Берлін, Рим тощо). Він пропонує максимально деталізовані маршрути з урахуванням складних пересадок у багаторівневих метрополітенах.

Рішення для міжміських та міжнародних поїздок

Якщо ви плануєте подорож між різними містами або навіть країнами континенту, у нагоді стануть сервіси агрегації квитків:

  • Trainline: Дозволяє в кілька кліків порівняти ціни та придбати квитки на поїзди й автобуси в багатьох країнах Європи, уникаючи черг біля кас.
  • Omio: Зручна та інтуїтивно зрозуміла платформа для пошуку і бронювання міжміських автобусних та залізничних рейсів по всьому європейському простору.

Національні оператори та локальні програми

Попри функціональність глобальних систем, у кожній країні Європи працюють офіційні застосунки від державних перевізників. Вони часто пропонують ексклюзивні тарифи та найшвидше оновлюють дані про затримки:

  • Німеччина: DB Navigator — незамінний сервіс від німецької залізниці Deutsche Bahn.
  • Швейцарія: SBB Mobile — головний інструмент для перегляду розкладів та купівлі квитків.
  • Франція: SNCF — офіційний сервіс французьких залізничних ліній.
  • Польща: PKP — застосунок головного польського залізничного оператора.
  • Австрія: ÖBB — додаток австрійської федеральної залізниці.

Експерти також рекомендують завжди перевіряти наявність вузьколокального додатка у конкретному місті вашого перебування (наприклад, для муніципального транспорту). Досить часто саме міські сервіси є найточнішими та дозволяють купувати проїзні квитки з максимальними місцевими знижками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
