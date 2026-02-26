НБУ готує до випуску оновлену купюру номіналом в 100 гривень

У 2026 році Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про купюру

За його словами, ще в серпні 2024 року НБУ почав випуск модифікованих банкнот. Вони мають доповнений дизайн — на банкнотах розмістили гаслом сучасної України «Слава Україні! Героям слава!»

«В обіг ввели банкноти номіналом 50 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Минулого року з'явились модифіковані банкноти 20 гривень, а відучора, з 25 лютого, в межах планового випуску ми випустили 200 гривень модифікованих з цим гаслом», — зазначив він.

Разом із тим, додав Прохода, інші елементи дизайну та захисту банкнот не змінилися. Також залишилися незмінними описи та зображення.

«До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково», — зазначив посадовець.

Також, за словами Проходи, НБУ вивчає та впроваджує світовий досвід з питань розроблення дизайну та захисту. Деякі рішення вже з'являються на банкнотах.

«До речі, модифіковані банкноти номіналом 20 та 50 гривень, які перебувають в обігу, ми залокували, тобто вони вже будуть слугувати довше і в обізі будуть перебувати довше», — запевнив він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національний банк України випустить оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони з’являться в обігу з 25 лютого у межах планового випуску.