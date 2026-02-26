До закриття міжбанку у четвер, 26 лютого, курс долара впав на 7 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
26 лютого 2026, 17:40
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 26 лютого
|
Закриття 26 лютого
|
Зміни
|
43,24/43,27
|
43,17/43,20
|
7/7
|
51,10/51,11
|
51,00/51,02
|
10/9
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,47 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,34 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,15−51,30 грн.
Джерело: Мінфін
