Deutsche Bank запустив стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 лютого 2026, 19:44

Deutsche Bank запустив стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка

Платформа AllUnity найбільшого за розміром активів німецького банку Deutsche Bank запустила стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка. Токен CHFAU працює на блокчейні Ефіріуму. Про це пише Сointelegraph.

Платформа AllUnity найбільшого за розміром активів німецького банку Deutsche Bank запустила стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому доступний

Стейблкоїн доступний лише корпоративним та професійним інвесторам через платформу AllUnity Mint, але емітент обіцяє розширити CHFAU на інші мережі.

В основному, новий токен призначений для корпоративних платежів. Наразі платформа домовляється про лістинг стейблкоїну з криптобіржами, повідомив генеральний директор AllUnity Олександр Хептнер.

Це щонайменше четвертий стейблкоїн, прив'язаний до швейцарського франка, показує сервіс DefiLlama.

Запущений у 2023 році Frankencoin (ZCHF) використовується в основному для розрахунків у Швейцарії та підтримується некомерційною асоціацією Frankencoin. Його капіталізація = $35 млн. Менш популярні VNX Swiss Franc (VCHF) та Hedera Swiss Franc (HCHF) із сукупною капіталізацією $3,6 млн.

Для порівняння, найпопулярніший доларовий стейблкоїн USDT має $183 млрд. Ще один стейблкоїн до франка, CryptoFranc (XCHF), і зовсім був закритий через недостатній попит.

У липні AllUnity випустила стейблкоїн EURAU з прив'язкою до євро, але за півроку капіталізація проєкту зросла лише до $1,2 млн.

За інформацією CoinGecko, це 16-те місце з 22-х серед стейблкоїнів із прив'язкою до європейської валюти. Лідер у цій категорії — EURC компанії Circle з капіталізацією $459 млн.

При цьому дочірня структура Deutsche Bank так і не змогла розширити EURAU на велику кількість популярних майданчиків: з великих публічних централізованих бірж токен є тільки на Bullish (добовий обсяг торгів $2,4 млрд, 11 місце), а з децентралізованих — на Aerodrome (обсяг $14,1 млн, 61).

Стейблкоїн також доступний на платформах Bitpanda, Rulematch та WAWEX. AllUnity заснована на початку 2024 року для емісії регульованих стейблкоїнів. Це спільний бізнес Deutsche Bank, маркет-мейкер Flow Traders та криптокомпанії Galaxy Digital.

Наприкінці минулого року група найбільших міжнародних банків, куди увійшов Deutsche Bank, оголосила про початок роботи над власним стейблкоіном, який має стати «вбивцею USDT».

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами