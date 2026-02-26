Deutsche Bank запустив стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка

Платформа AllUnity найбільшого за розміром активів німецького банку Deutsche Bank запустила стейблкоїн із прив'язкою до швейцарського франка. Токен CHFAU працює на блокчейні Ефіріуму. Про це пише Сointelegraph.

Кому доступний

Стейблкоїн доступний лише корпоративним та професійним інвесторам через платформу AllUnity Mint, але емітент обіцяє розширити CHFAU на інші мережі.

В основному, новий токен призначений для корпоративних платежів. Наразі платформа домовляється про лістинг стейблкоїну з криптобіржами, повідомив генеральний директор AllUnity Олександр Хептнер.

Це щонайменше четвертий стейблкоїн, прив'язаний до швейцарського франка, показує сервіс DefiLlama.

Запущений у 2023 році Frankencoin (ZCHF) використовується в основному для розрахунків у Швейцарії та підтримується некомерційною асоціацією Frankencoin. Його капіталізація = $35 млн. Менш популярні VNX Swiss Franc (VCHF) та Hedera Swiss Franc (HCHF) із сукупною капіталізацією $3,6 млн.

Для порівняння, найпопулярніший доларовий стейблкоїн USDT має $183 млрд. Ще один стейблкоїн до франка, CryptoFranc (XCHF), і зовсім був закритий через недостатній попит.

У липні AllUnity випустила стейблкоїн EURAU з прив'язкою до євро, але за півроку капіталізація проєкту зросла лише до $1,2 млн.

За інформацією CoinGecko, це 16-те місце з 22-х серед стейблкоїнів із прив'язкою до європейської валюти. Лідер у цій категорії — EURC компанії Circle з капіталізацією $459 млн.

При цьому дочірня структура Deutsche Bank так і не змогла розширити EURAU на велику кількість популярних майданчиків: з великих публічних централізованих бірж токен є тільки на Bullish (добовий обсяг торгів $2,4 млрд, 11 місце), а з децентралізованих — на Aerodrome (обсяг $14,1 млн, 61).

Стейблкоїн також доступний на платформах Bitpanda, Rulematch та WAWEX. AllUnity заснована на початку 2024 року для емісії регульованих стейблкоїнів. Це спільний бізнес Deutsche Bank, маркет-мейкер Flow Traders та криптокомпанії Galaxy Digital.

Наприкінці минулого року група найбільших міжнародних банків, куди увійшов Deutsche Bank, оголосила про початок роботи над власним стейблкоіном, який має стати «вбивцею USDT».