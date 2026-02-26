Не переплачувати за бренд: в е-рецепті з’являться дешевші аналоги ліків

Ліки мають бути доступними для всіх. Уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант. На цьому наголосила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Найдешевші варіанти потрібних ліків

Очільниця Уряду повідомила, що відтепер разом е-рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків у Національному каталозі цін. Ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

«Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці», — підкреслила Свириденко.

На першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти. Надалі рішення буде масштабуватися на інші препарати.

Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї ціни.