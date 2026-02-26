Національний банк України встановив на 27 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,2081 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
26 лютого 2026, 16:11
НБУ визначив, яким буде курс долара та євро у п'ятницю
Курс долара
На п'ятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,20 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у четвер (43,24).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п'ятницю був встановлений на позначці — 51,02 грн, що на 8 копійок більше, ніж у четвер (50,96).
Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26).
