НБУ визначив, яким буде курс долара та євро у п'ятницю

Національний банк України встановив на 27 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,2081 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На п'ятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,20 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у четвер (43,24).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на п'ятницю був встановлений на позначці — 51,02 грн, що на 8 копійок більше, ніж у четвер (50,96).

Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту