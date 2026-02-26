OKX запускає безстрокові ф'ючерси на акції

OKX , одна з провідних світових криптовалютних платформ, оголошує про запуск безстрокових ф'ючерсів на акції найбільших технологічних корпорацій, зокрема Tesla (TSLA) та Amazon (AMZN). Новий інструмент відкриває трейдерам цілодобовий доступ до глобальних фондових ринків безпосередньо з криптовалютного акаунту — без необхідності реєстрації на традиційних біржах.

Єдиний акаунт — максимальна ефективність капіталу

Єдине забезпечення. Весь криптовалютний портфель користувача — BTC, ETH, USDT та інші активи — автоматично слугує заставою для торгівлі ф'ючерсами на акції.

Без зайвих переказів. Трейдерам більше не потрібно розподіляти кошти між різними платформами — усе управління зосереджено в одному інтерфейсі застосунку ОКХ.

Миттєве виконання. Відкриття та закриття позицій відбувається в кілька кліків у знайомому торговому середовищі OKX.

Торгівля без обмежень за часом

Доступ 24/7. На відміну від традиційних фондових бірж, торгівля на OKX доступна цілодобово та без вихідних.

Реакція на новини в реальному часі. Користувачі можуть відкривати позиції миттєво у відповідь на корпоративні події та макроекономічні новини — навіть коли американські майданчики зачинені.

Гнучкість позицій і кредитне плече

Лонг і шорт. Механізм безстрокових ф'ючерсів дозволяє заробляти як на зростанні, так і на падінні котирувань.

Плече до 5x. Трейдери можуть збільшувати ефективний розмір позиції, використовуючи вбудований механізм кредитного плеча.

Широкий спектр стратегій. Інструмент підходить як для короткострокових спекулятивних угод, так і для довгострокових інвестиційних ідей.

Вигідні умови торгівлі

Конкурентні спреди. Завдяки глибокій ліквідності платформи користувачі отримують вузькі спреди навіть у періоди підвищеної волатильності.

Низькі комісії. OKX пропонує одні з найнижчих торгових комісій на ринку — без прихованих витрат і додаткових зборів.

Прозоре ціноутворення. Усі витрати на угоду відображаються заздалегідь, що дозволяє точно планувати торгову стратегію.

Розвиток лінійки деривативів

Деривативи на дорогоцінні метали. Раніше OKX вже запустила ф'ючерси на золото та срібло, які отримали позитивний відгук від спільноти.

Нові акції та сектори. Найближчим часом платформа планує розширити список доступних інструментів, додавши ф'ючерси на акції компаній з інших галузей. Подробиці будуть оголошені згодом.

Про компанію OKX

OKX — це технологічна компанія, якій довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми будуємо децентралізоване майбутнє, роблячи світ більш доступним для торгівлі, прозорим і взаємопов'язаним. Застосунок OKX відомий як один із найшвидших і найнадійніших у світі, за його допомогою уже було проведено угод на трильйони доларів.