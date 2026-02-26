Multi від Мінфін
26 лютого 2026, 14:17

Apple поверне колір Sierra Blue у лінійці нових iPhone 18 Pro

Apple поверне колір Sierra Blue у лінійці нових iPhone 18 Pro — про це повідомляють інсайдери.

Apple поверне колір Sierra Blue у лінійці нових iPhone 18 Pro — про це повідомляють інсайдери.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКолір Sierra Blue повертаєтьсяЧервоний — як преміальний колір для iPhoneЗа словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple вже обмірковує, яким буде наступний преміальний колір для своїх моделей iPhone Pro.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Колір Sierra Blue повертається

Червоний — як преміальний колір для iPhone

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple вже обмірковує, яким буде наступний преміальний колір для своїх моделей iPhone Pro. Хоча ми не очікуємо анонсів iPhone 18 до кінця цього року, Гурман повідомив, що «червоний колір є новим флагманським кольором, який тестується для наступних iPhone Pro».

Гурман додав, що ходили чутки про фіолетові та коричневі відтінки, але передбачив, що це можуть бути просто різні відтінки основного червоного кольору. Червоний колір, безумовно, відрізняється від звичної палітри Apple, яка складається з більш стриманих відтінків, але компанія може намагатися продовжити успіх свого яскравішого варіанту Cosmic Orange, який сприяє зростанню продажів у Китаї.

Яскравий помаранчевий варіант неофіційно перейменували на Hermès orange серед шанувальників і він стає своєрідним символом статусу на китайських ринках. З червоним кольором як потенційним фаворитом серед кольорів наступного iPhone Pro, Apple може збільшити продажі в Китаї, особливо з огляду на те, що цей колір вважається щасливим у китайській культурі.

Однак це не перший випадок, коли Apple пропонує червоні iPhone. Раніше Apple випускала iPhone в глибоких червоних відтінках у співпраці з Product Red, останніми доступними моделями були iPhone SE, iPhone 14 і iPhone 14 Plus.

З іншого боку, Гурман повідомив, що Apple буде діяти набагато обережніше, коли мова йде про чутки про складаний iPhone, дотримуючись своїх базових відтінків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
