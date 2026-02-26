Сім хардфорків Ethereum до 2029 року та падіння капіталізації USDT: що нового на крипторинку

Масштабний план Ethereum: до 2029 року мережа пройде через сім хардфорків

Дослідник Ethereum Foundation Джастін Дрейк представив поередню дорожню карту розвитку мережі. Згідно з документом, найближчими роками на головний альткоїн чекає серія регулярних оновлень, що виходитимуть кожні пів року.

Дрейк наголосив, що цей план не є остаточним прогнозом, а слугує інструментом координації для спільноти в дусі «акселераціонізму».

Дорожня карта побудована на «зоряній» схемі найменувань. Поки що лише два етапи, заплановані на 2026 рік, мають офіційні назви:

Glamsterdam (перша половина 2026);

Hegota (друга половина 2026).

Наступні п'ять апгрейдів до 2029 року поки мають робочі позначення. Цікаво, що розробники розглядають можливість залучення штучного інтелекту, щоб прискорити цей графік та скоротити інтервали між хардфорками.

Ethereum прагне радикально покращити свої технічні характеристики за декількома напрямками:

Швидкість L1: Досягнення миттєвої фіналізації транзакцій та скорочення часу слота до мінімуму.

Пропускна здатність L1 (до 10 000 TPS): Використання технології zkEVM та генерація доказів у реальному часі.

Пропускна здатність L2 (до 10 млн TPS): Впровадження механізмів вибірки доступності даних (DAS), що дозволить мережам другого рівня масштабуватися до неймовірних обсягів.

Квантовий захист: впровадження криптографії на основі хеш-функцій для захисту від майбутніх квантових комп’ютерів.

Конфіденційність: створення вбудованих інструментів для приватних переказів ETH безпосередньо на першому рівні.

Джастін Дрейк пообіцяв оновлювати strawmap щокварталу, адаптуючи її до нових досліджень та відгуків спільноти.

«Це запрошення подивитися на оновлення протоколу цілісно», — підсумував експерт.

Тривожний сигнал для крипторинку: капіталізація USDT падає два місяці поспіль вперше за чотири роки

Найбільший стейблкоїн світу, Tether (USDT), демонструє рідкісну негативну динаміку. У лютому 2026 року його ринкова капіталізація знизилася до $183,6 млрд, що на 0,8% менше порівняно з січнем. Це вже друге поспіль місячне скорочення показника — подібна тенденція не спостерігалася з часів криптозими 2022 року. Про це свідчать дані TradingView.

Зниження обсягів USDT почалося ще на зламі року:

Січень 2026: падіння на 1% (зі $187 млрд до $185,17 млрд).

Лютий 2026: подальше просідання до $183,6 млрд.

Востаннє тривале падіння капіталізації фіксували влітку 2022 року після краху екосистеми Terra (UST). Тоді ринок стиснувся значно сильніше (на 8−11% за місяць) через паніку та жорсткий тиск регуляторів.

Аналітики розглядають капіталізацію стейблкоїнів як головний індикатор палива на ринку. Скорочення пропозиції USDT свідчить про те, що ліквідність вимивається, а інвестори виходять у фіат.

«Стейблкоїни — це паливо, яке живить крипторинки. Коли воно закінчується, усе сповільнюється», — пояснює аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас.

Особливу увагу привернула активність емітента 10 лютого. Сервіс Whale Alert зафіксував спалювання одразу 3,5 млрд USDT. Користувачі та експерти називають це одним із наймасштабніших вилучень активу з обігу, що є чіткою ознакою песимістичних настроїв серед великих гравців.

Біткоїн-резерв США під загрозою: уряд може втратити 30% запасів через справу Bitfinex

Провідний аналітик K33 Research Ветле Лунде попередив про можливе суттєве скорочення державних криптоактивів США. Причиною є завершення судового розгляду щодо зламу біржі Bitfinex. Якщо суд ухвалить рішення на користь потерпілих, американські резерви можуть зменшитися на 94 643 BTC.

Наразі влада США контролює загалом 328 372 BTC. Конфісковані активи Bitfinex становлять майже 30% від цієї суми. Ці біткоїни були вилучені у хакера Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хезер Морган, яких у листопаді 2024 року засудили за відмивання вкрадених коштів.

Закон про стратегічні крипторезерви США передбачає повернення активів ідентифікованим жертвам. Оскільки Bitfinex офіційно визнана постраждалою стороною, уряд зобов’язаний розглянути питання повернення монет.

Стрімке зростання ціни біржового токена LEO (активу Bitfinex) є прямим сигналом того, що інвестори вірять у повернення коштів.

Біржа раніше пообіцяла, щойно вона отримає монети, 80% від суми буде спрямовано на викуп та спалювання LEO протягом 1,5 року.

За розрахунками Лунде, справедлива вартість токена при курсі BTC у $65 000 має бути близько $5 млрд. Проте зараз ринок оцінює його у $8 млрд, закладаючи в ціну майбутній дефіцит через спалювання.

Навколо повернення активів розгорнулася юридична боротьба:

Позиція Bitfinex: компанія претендує на повернення монет як єдина корпоративна жертва.

Позиція колишніх клієнтів: частина користувачів стверджує, що вони є прямими жертвами зламу і мають отримати компенсації індивідуально.

Доки суд не поставить крапку в суперечці між структурою біржі та її колишніми вкладниками, монети залишаються замороженими на гаманцях уряду США. Проте юридичний тиск на передачу активів зростає, що ставить під сумнів довгострокову цілісність американського «біткоїн-портфеля».

Tether інвестує $200 млн у маркетплейс Whop: стейблкоїни стануть основою економіки авторів

Емітент найбільшого стейблкоїна USDT, компанія Tether, оголосила про стратегічне придбання частки в онлайн-платформі Whop. Угода вартістю $200 млн відбулася при оцінці маркетплейса у $1,6 млрд і має на меті перетворити його на потужний фінансовий хаб для цифрових творців.

Whop — це глобальний майданчик, де розробники софту та автори контенту продають підписки, доступ до закритих груп у Telegram чи Discord та інші цифрові товари.

Аудиторія: понад 18,4 млн користувачів.

Доходи авторів: сумарно учасники платформи вже заробили $3 млрд.

Динаміка: обсяг транзакцій стабільно зростає на 25% щомісяця.

Головною особливістю партнерства стане інтеграція інструментів WDK (Wallet Development Kit) від Tether. Це дозволить:

Миттєві виплати: автори з Латинської Америки, Азії та Європи зможуть отримувати зароблені кошти в USDT та USAT, оминаючи повільні та дорогі банківські перекази.

Некастодіальний банкінг: на базі платформи створять «банківський шар», де користувачі зможуть користуватися DeFi-інструментами (кредитування та позики), зберігаючи повний контроль над своїми коштами.

ШІ для заробітку: частину інвестицій спрямують на розробку інструментів штучного інтелекту для автоматизації доходів авторів.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив, що ця інвестиція є частиною плану з підтримки реальної цифрової економіки.

«Завдяки WDK користувачі Whop отримають швидкі глобальні платежі та надійні фінансові інструменти. Ми створюємо інфраструктуру, здатну масштабуватися на мільярди людей», — зазначив Ардоіно.

Завдяки отриманому капіталу Whop планує масштабну експансію на ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки та Європи, зміцнюючи фінансову незалежність мільйонів цифрових підприємців у всьому світі.