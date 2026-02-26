monobank подвоїв винагороду за запрошеного друга

monobank із 2017 року не змінював суму винагороди за запрошеного друга в mono, але тепер вирішив подвоїти суму винагороди. Про це написав один з співзасновників Олег Гороховський .

Що відомо

«Раніше, якщо хтось відкривав картку за вашим реферальним посиланням (щоб його знайти, натисніть кнопку „Ще“), ви обоє отримували по 50 гривень. Відтепер ми подвоюємо цю винагороду. За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень», — написав Гороховський.

Він зазначив, що єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше.