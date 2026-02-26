Курс валют у четвер: євро незначно подорожчало в банках

У четвер, 26 лютого, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 6 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 6 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро додало 2 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,49 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,22, євро — 51,17−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,24−43,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,10−51,11 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту