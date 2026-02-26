Перехідний період завершено: українці у Німеччині мають перереєструвати свої авто

У Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами, про це пише «Укравтопром».

Що змінилося

Тепер, якщо авто перебуває в країні понад 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери, інакше загрожують штрафи або евакуація ТЗ на штрафмайданчик за рахунок власника.

До того ж, після року проживання у ФРН українська «зелена картка» може не визнаватися, що вимагає оформлення німецької страховки.

Для перереєстрації автотранспорту потрібно пройти німецький технічний огляд (TÜV або DEKRA) та оформити місцеву страховку.