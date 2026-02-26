У Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами, про це пише «Укравтопром».
26 лютого 2026, 12:17
Перехідний період завершено: українці у Німеччині мають перереєструвати свої авто
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що змінилося
Тепер, якщо авто перебуває в країні понад 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери, інакше загрожують штрафи або евакуація ТЗ на штрафмайданчик за рахунок власника.
До того ж, після року проживання у ФРН українська «зелена картка» може не визнаватися, що вимагає оформлення німецької страховки.
Для перереєстрації автотранспорту потрібно пройти німецький технічний огляд (TÜV або DEKRA) та оформити місцеву страховку.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1
Ідіть вже працювати, досить ганьбити Україну перед німцями