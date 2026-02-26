БЕБ взялося за «Ябко»: наслідки для продажів техніки

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що кілька днів тому детективи БЕБ провели серію заходів у місцях зберігання, накопичення та розподілу контрабандної техніки мережі «Ябко» у Львівській області. Про це пише заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«Я навмисно вживаю слово «заходи», тому що масштаб дій та їх реалізація виходять за рамки терміну «обшуки». За даними джерел, під час цих заходів у «Ябко» було вилучено контрабандної техніки на більш ніж $100 мільйонів.

Також для збуту нелегального товару повз сплату податків було задіяно більше 100 ФОПів, які в межах аналітики детективів дозволили «Ябко» відмити за короткий період понад 40 мільйонів гривень несплачених податків.

Повторюся що ці «заходи» відбулися не в магазинах мережі, де здійснюється кінцевий збут товару, а саме в головних офісах та логістичних центрах «Ябко»", — написав Железняк.

Крім того, ще кілька неприємних сюрпризів чекають контрагентів та постачальників «Ябко», але всьому свій час.

«Ну і фіктивним ФОПам варто підготуватися до дуже великих штрафів та проблем. Прикривати вас ніхто не буде. Ви знали, на що йшли і вас всіх публічно попереджали», — підсумував він.

За словами Голови Податкового комітету Данила Гетманцева, 20 мільярдів гривень — це щорічні втрати держави від контрабандної електроніки.