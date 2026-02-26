Multi від Мінфін
26 лютого 2026, 10:59

БЕБ взялося за «Ябко»: наслідки для продажів техніки

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що кілька днів тому детективи БЕБ провели серію заходів у місцях зберігання, накопичення та розподілу контрабандної техніки мережі «Ябко» у Львівській області. Про це пише заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що кілька днів тому детективи БЕБ провели серію заходів у місцях зберігання, накопичення та розподілу контрабандної техніки мережі «Ябко» у Львівській області.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Я навмисно вживаю слово «заходи», тому що масштаб дій та їх реалізація виходять за рамки терміну «обшуки». За даними джерел, під час цих заходів у «Ябко» було вилучено контрабандної техніки на більш ніж $100 мільйонів.

Також для збуту нелегального товару повз сплату податків було задіяно більше 100 ФОПів, які в межах аналітики детективів дозволили «Ябко» відмити за короткий період понад 40 мільйонів гривень несплачених податків.

Повторюся що ці «заходи» відбулися не в магазинах мережі, де здійснюється кінцевий збут товару, а саме в головних офісах та логістичних центрах «Ябко»", — написав Железняк.

Крім того, ще кілька неприємних сюрпризів чекають контрагентів та постачальників «Ябко», але всьому свій час.

«Ну і фіктивним ФОПам варто підготуватися до дуже великих штрафів та проблем. Прикривати вас ніхто не буде. Ви знали, на що йшли і вас всіх публічно попереджали», — підсумував він.

Нагадаємо

За словами Голови Податкового комітету Данила Гетманцева, 20 мільярдів гривень — це щорічні втрати держави від контрабандної електроніки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
26 лютого 2026, 11:23
#
Барыги и спекулянты обманывают простых людей. Молодцы БЕБ что пресекают незаконную деятельность.
+
0
Strain
Strain
26 лютого 2026, 11:36
#
Никто не обманывает простых людей.
Обманывают государство не платя налоги.
Для простых людей сплошной профит — техника дешевле.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
26 лютого 2026, 11:45
#
Все должны платить налоги. Техника дешевле за счет коррупции. Не платя налоги те редкие маргинальные личности что покупают в Ябко, подрывают обороноспособность страны, крадут пенсии у пенсионеров и военных, а потом жалуются на больницы и детские садики.
+
0
Strain
Strain
26 лютого 2026, 11:36
#
Видимо Ябко кому то не занес денег. У нас контор подобных Ябко куда не плюнь, но все молчат.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
