Долар частково втратив статус притулку для інвесторів — ING

З 2024 року долар частково втратив свою роль активу-притулку, проте ING зазначає відсутність глобального зниження попиту на американську валюту, повідомляється у звіті агентства, пише Reuters.

Зниження індексу

Торік індекс долара знизився майже на 10%, показавши найгірший результат із 2017 року. Непередбачувана торговельна політика США, погрози Дональда Трампа ввести мита проти союзників і критика Федеральної резервної системи чинили тиск на долар.

Що йдеться у звіті

Порівняно з 2024 роком, долар значно втратив свою цінність як актив-притулок, про що свідчить кореляція між індексом долара та американськими акціями, а також 10-річними казначейськими облігаціями за останні три місяці.

Приватні інвестори, які мають понад 80% іноземних активів у США, продовжують вкладати кошти.

На цьому етапі ослаблення долара носить скоріше тимчасовий, ніж фундаментальний характер.

Аналіз використання долара у глобальних активах, зобов'язаннях, ринковому обороті та транзакціях не виявив ознак прискорення процесу дедоларизації.

Незалежність Федеральної резервної системи є основою глобальної фінансової стабільності, і звинувачення у неправомірному зниженні процентних ставок можуть спричинити паніку на валютному ринку.

Прогноз по долару

Зниження курсу долара цього року не буде таким значним, як минулого. За оцінками ING, до кінця року курс євро досягне 1,22 долара, за поточного рівня близько 1,18 долара.

