26 лютого 2026, 15:37

Усі діючі відділення ПУМБ — на мапі безбар’єрності ЛУН

207 відділень банку ПУМБ тепер на Мапі безбар'єрності ЛУН. Кожен клієнт може заздалегідь ознайомитись з умовами, перевірити доступність і обрати саме те відділення, до якого йому буде легко дістатися і зручно скористатися послугами.

207 відділень банку ПУМБ тепер на Мапі безбар'єрності ЛУН.

Мапа ЛУН допомагає клієнтам обирати найзручніший маршрут і те відділення, де вони почуватимуться максимально комфортно.

Яка інформація щодо відділень ПУМБ відображається на мапі безбар'єрності ЛУН:

  • рівень безбар'єрності: безбар'єрний / частково безбар'єрний / бар'єрний;
  • наявність пандуса, підйомника або доступного входу;
  • достатня ширина дверей і проходів;
  • рівень безпечності та освітлення території;
  • фото входу й приміщення;
  • наявність табличок шрифтом Брайля, тактильних елементів і банкомату з голосовим супроводом для людей з порушенням зору, щоб шлях був безпечним, а обслуговування зрозумілим;
  • можливість консультації з перекладачем жестової мови для людей з порушенням слуху або мовлення; можливість спілкуватися через клавіатуру для клієнтів, які не володіють жестовою мовою;
  • наявність занижених кас, просторих зон очікування, занижених екранів терміналів для людей на кріслі колісному, щоб кожен міг дістатися та отримати сервіс без бар'єрів.

Цю інформацію перед відвідуванням відділення можна також переглянути на сайті ПУМБ у розділі «Відділення та банкомати», вкладка «Доступність».

Зоя Мінаєва, керівниця проєкту з розбудови інклюзивності ПУМБ наголосила: «ПУМБ щодня працює над тим, щоб банк був місцем, де кожен почувається впевнено і у безпеці. Наразі команда працює не тільки над доступністю відділень, але й сайтів і мобільних додатків. Продовжує розвивати культуру інклюзивності в команді. Прагнемо бути комфортними і корисними для кожного у будь-якій точці контакту. Забезпечувати рівні можливості для всіх».

Коментувати

Коментарі

