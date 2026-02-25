У «Дії» з’явився фільтр Power Banking для пошуку енергонезалежних відділень банків

У застосунку «Дія» з’явився окремий фільтр Power Banking: застосувавши його, можна побачити мапу з відділеннями банків, що працюють навіть тоді, коли немає енергоживлення. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що таке Power Banking?

Це спільна мережа банків, яка гарантує стабільну роботу навіть під час тривалої відсутності електроенергії та зв'язку. На сьогодні мережа налічує 2 408 відділень по всій країні.

Кожна така точка забезпечена:

Альтернативними джерелами живлення;

Резервними каналами зв’язку;

Посиленими заходами інкасації;

Додатковим персоналом.

Як знайти енергонезалежне відділення у «Дії»?

Процес пошуку тепер займає лічені секунди:

Зайдіть у меню «Сервіси».

Оберіть розділ «Незламність».

У верхньому меню натисніть на вкладку Power Banking.

Після цього на мапі залишаться лише ті банківські установи, які продовжать роботу в разі критичних відключень світла.

Працює навіть без інтернету

Важливою функцією є можливість завантажити мапу на телефон. Це дозволить знайти шлях до найближчого банку офлайн, коли зв’язок та мобільний інтернет будуть повністю відсутні.