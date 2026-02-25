У застосунку «Дія» з’явився окремий фільтр Power Banking: застосувавши його, можна побачити мапу з відділеннями банків, що працюють навіть тоді, коли немає енергоживлення. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
25 лютого 2026, 17:19
У «Дії» з’явився фільтр Power Banking для пошуку енергонезалежних відділень банків
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що таке Power Banking?
Це спільна мережа банків, яка гарантує стабільну роботу навіть під час тривалої відсутності електроенергії та зв'язку. На сьогодні мережа налічує 2 408 відділень по всій країні.
Кожна така точка забезпечена:
- Альтернативними джерелами живлення;
- Резервними каналами зв’язку;
- Посиленими заходами інкасації;
- Додатковим персоналом.
Як знайти енергонезалежне відділення у «Дії»?
Процес пошуку тепер займає лічені секунди:
- Зайдіть у меню «Сервіси».
- Оберіть розділ «Незламність».
- У верхньому меню натисніть на вкладку Power Banking.
Після цього на мапі залишаться лише ті банківські установи, які продовжать роботу в разі критичних відключень світла.
Працює навіть без інтернету
Важливою функцією є можливість завантажити мапу на телефон. Це дозволить знайти шлях до найближчого банку офлайн, коли зв’язок та мобільний інтернет будуть повністю відсутні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1