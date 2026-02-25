До закриття міжбанку у середу, 25 лютого, курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.
25 лютого 2026, 17:27
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 25 лютого
|
Закриття 25 лютого
|
Зміни
|
43,19/43,22
|
43,24/43,27
|
5/5
|
50,95/50,98
|
50,97/51,00
|
2/2
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,49 грн. Євро купують за 50,75 грн., а продають за 51,34 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,21−43,25, євро — 51,15−51,28 грн.
Джерело: Мінфін
