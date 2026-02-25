Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 19:10

У Китаї керівник компанії виплатив підлеглим $26 млн річної премії

Китайська компанія та її керівник стали вірусними в соціальних мережах материкового Китаю після того, як розподілили 180 мільйонів юанів ($26 мільйонів) у вигляді премій наприкінці року з 270 мільйонів юанів прибутку, що викликало загальну заздрість серед інтернет-користувачів, пише scmp.com.

Китайська компанія та її керівник стали вірусними в соціальних мережах материкового Китаю після того, як розподілили 180 мільйонів юанів ($26 мільйонів) у вигляді премій наприкінці року з 270 мільйонів юанів прибутку, що викликало загальну заздрість серед інтернет-користувачів, пише scmp.com.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Грошова вечірка

13 лютого компанія Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. провела щорічну корпоративну гала-вечірку, під час якої було роздано понад 60 мільйонів юанів ($8,7 мільйона) грошових премій.

На заході було встановлено 800 банкетних столів, щоб розмістити близько 7000 осіб.

Співробітників запрошували на сцену, щоб вони отримали свої винагороди, а в інших інтерактивних заходах вони самі рахували гроші: яку суму вони нарахували, таку й могли забрати додому.

Згідно з відео, що поширюються в Інтернеті, співробітники рахували готівку, розкладену на довгих столах, а інші несли на сцену пачки банкнот, деякі ледь могли утримати всі гроші.

Під час гала-вечора керівник Cui Peijun навіть звернувся до фінансового відділу на сцені, сказавши: «Чому ми даруємо пральні машини? Ви думаєте, що ціни на золото зросли? У попередні роки ми дарували намиста і каблучки, принесіть готівку і дайте кожному ще 20 000 юанів ($2800 доларів)».

Включаючи бонуси, розподілені онлайн, загальна сума виплат на кінець року перевищила 180 мільйонів юанів.

Звіт про прибуток компанії за 2025 рік становив 270 мільйонів юанів, що означає, що майже 70 відсотків її прибутку було розподілено між 7000 співробітників.

Що відомо про компанію

Компанія була заснована у вересні 2002 року.

Вона є виробником і постачальником послуг у сфері кранів та продуктів для транспортування матеріалів, а її діяльність охоплює понад 130 країн світу.

Цуй володіє близько 98,88% акцій компанії.

У 2024 році компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 260 мільйонів юанів (38 мільйонів доларів США), з яких 170 мільйонів юанів було розподілено між працівниками.

У березні минулого року, в Міжнародний жіночий день, компанія розподілила майже 1,6 мільйона юанів (230 000 доларів США) у вигляді премій між 2000 жінок-працівниць.

Часте надання грошових винагород та пільг персоналу призвело до того, що інтернет-користувачі прозвали Цуя «босом, який найбільше любить роздавати гроші».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
25 лютого 2026, 19:42
#
Хороший босс
