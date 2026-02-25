Скільки платитимуть родинам загиблих військових: Рада затвердила граничні суми компенсацій

Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист військових, який передбачає, зокрема, граничну суму виплат сім'ям загиблих — сумарно не більш ніж 15 млн грн з урахуванням вже отриманих коштів у випадку, якщо спочатку воїн вважався зниклим безвісти. Про це йдеться у пресрелізі Міноборони.

Що передбачає закон

Закон закріплює гарантований стандарт державної підтримки у розмірі 15 мільйонів гривень для кожної родини загиблого захисника.

Дотепер існувала ситуація нерівності. Сім'ї, чиї рідні були визнані загиблими, отримували фіксовану суму одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн, тоді як сім'ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього часу пошуку, а потім ще й повну суму ОГД. Це створювало диспропорцію у виплатах родинам, які пережили однакову втрату.

Відтепер встановлюється прозорий механізм — у разі підтвердження загибелі захисника, який вважався зниклим безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, вже отриманих родиною захисника за час його пошуку.

Такий підхід гарантує, що загальний обсяг державної підтримки для кожної родини буде рівним і справедливим.

Дія закону поширюватиметься на всі родини, чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини. Це забезпечуватиме справедливий підхід до усіх військовослужбовців та їхніх сімей.

Важливо зазначити, що держава не припинятиме підтримку сімей захисників після отримання нею граничної суми 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне 15 млн грн, родина, встановивши факт загибелі у юридичному порядку, набуде право на призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.