25 лютого 2026, 15:59

Скільки платитимуть родинам загиблих військових: Рада затвердила граничні суми компенсацій

Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист військових, який передбачає, зокрема, граничну суму виплат сім'ям загиблих — сумарно не більш ніж 15 млн грн з урахуванням вже отриманих коштів у випадку, якщо спочатку воїн вважався зниклим безвісти. Про це йдеться у пресрелізі Міноборони.

Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист військових, який передбачає, зокрема, граничну суму виплат сім'ям загиблих — сумарно не більш ніж 15 млн грн з урахуванням вже отриманих коштів у випадку, якщо спочатку воїн вважався зниклим безвісти.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що передбачає закон

Закон закріплює гарантований стандарт державної підтримки у розмірі 15 мільйонів гривень для кожної родини загиблого захисника.

Дотепер існувала ситуація нерівності. Сім'ї, чиї рідні були визнані загиблими, отримували фіксовану суму одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн, тоді як сім'ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього часу пошуку, а потім ще й повну суму ОГД. Це створювало диспропорцію у виплатах родинам, які пережили однакову втрату.

Відтепер встановлюється прозорий механізм — у разі підтвердження загибелі захисника, який вважався зниклим безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, вже отриманих родиною захисника за час його пошуку.

Такий підхід гарантує, що загальний обсяг державної підтримки для кожної родини буде рівним і справедливим.

Дія закону поширюватиметься на всі родини, чиї рідні зникли безвісти під час захисту Батьківщини. Це забезпечуватиме справедливий підхід до усіх військовослужбовців та їхніх сімей.

Важливо зазначити, що держава не припинятиме підтримку сімей захисників після отримання нею граничної суми 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне 15 млн грн, родина, встановивши факт загибелі у юридичному порядку, набуде право на призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+15
financialGenius
financialGenius
25 лютого 2026, 16:57
#
Такой подход даст возможность манипулировать с без вести пропавшим и убитым , что бы не платить сразу всю сумму и так много , мало ли родственник одна мама и умрет скоро или жена которая уедет и тоже можно не платить, а растянуть определивши в безвести пропавшим на долго и за 10 -20 лет выплатить, а потом сказать о мы нашли тело вашего мужа, но так как мы вам уже за 20 лет отдали 15 млн то больше вам не должны ничего . Да и инфляция эти 15 млн превратит в фантики за которые и 1 к кв не купишь в Киеве . Очень удобно придумано под соусом мы вам много платим и не справедливо по отношению к умершим .
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
25 лютого 2026, 17:23
#
Таким занимаются в рашке, но никак не у нас. У нас 55 тыс погибших, родственникам которых было выплачено 825 миллиардов гривен. Президент честно исполняет свои обещания, в отличие от руснявых проплаченных журналистов.
