Ставки за іпотечними кредитами в США досягли найнижчого рівня з 2022 року

Ставки за іпотекою в Сполучених Штатах на минулому тижні знизилися до найнижчого рівня за останні чотири роки. Це спровокувало хвилю активності серед позичальників, які прагнуть переглянути умови своїх поточних кредитів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Асоціації іпотечних банкірів (MBA), оприлюдненими цієї середи, середня ставка за 30-річним фіксованим кредитом впала на 8 базисних пунктів — до 6,09%.

Рефінансування на піку, але продажі падають

Зниження вартості запозичень розділило ринок нерухомості на два табори:

Бум рефінансування: індекс заявок на перегляд умов іпотеки зріс на понад 4%, досягнувши другого найвищого показника за останні п'ять місяців. Позичальники поспішають зафіксувати нижчі ставки, щоб зменшити щомісячні платежі.

Затишшя серед покупців: попри дешеву іпотеку, кількість заявок на купівлю нового житла скоротилася на 4,7%, впавши до мінімуму з квітня минулого року.

Чому ринок не зростає

Хоча наприкінці 2025 року продажі нових будинків дещо пожвавилися завдяки бонусам від забудовників, загальна ситуація лишається складною. Головною перешкодою є рекордно високі ціни на нерухомість, які нівелюють вигоду від зниження відсоткових ставок.

Крім того впливає і політичний фактор. Минулого місяця президент США Дональд Трамп доручив агентствам Fannie Mae та Freddie Mac викупити іпотечні цінні папери на суму $200 мільярдів. Цей крок спрямований на штучне зниження вартості фінансування житла для населення.

Аналітики очікують, що ставки біля позначки 6% можуть залучити більше покупців із початком весняного сезону продажів, якщо ціни на житло продемонструють хоча б мінімальну корекцію.