25 лютого 2026, 17:14

Амбітні цілі банку Santander: іспанський гігант планує заробити понад 20 млрд євро до 2028 року

Найбільший банк Іспанії та лідер єврозони за ринковою вартістю, Santander, представив свою стратегію розвитку на 2026−2028 роки. Після успішних поглинень у США та Великій Британії фінустанова прогнозує зростання чистого прибутку до позначки понад 20 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

Амбітні цілі банку Santander: іспанський гігант планує заробити понад 20 млрд євро до 2028 року

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На тлі цих новин акції банку в середу, 25 лютого, підскочили на понад 2%.

Драйвери зростання: США, Британія та цифровізація

Після рекордного прибутку в 14,1 млрд євро за 2025 рік, Santander робить ставку на експансію на розвинених ринках та оптимізацію витрат:

  • Стратегічні придбання: синергія від купівлі американського банку Webster та британського TSB вже збільшила частку розвинених ринків в операційному прибутку групи до майже 66%.
  • Клієнтська база: банк планує збільшити кількість клієнтів зі 180 млн до понад 210 млн в Європі та Америці.
  • Технологічна трансформація: завдяки переходу на єдину глобальну IT-платформу Santander планує покращити показник ефективності з 41,2% до 36%.

Зміна географічного фокусу

Десятиліттями диверсифікація Santander у 10 ключових регіонах допомагала банку переживати кризи, проте робила його вразливим до девальвації валют у Латинській Америці.

«Наш стратегічний план встановлює новий стандарт прибуткового зростання», — заявила голова правління банку Ана Ботін.

Приємні новини для акціонерів

Santander підтвердив намір спрямовувати 50% прибутку на виплати акціонерам (дивіденди та викуп акцій). При цьому з 2027 року частка живих грошових виплат (готівки) зросте до 35%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
