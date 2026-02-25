Іпотека у грудні: банки видали кредитів майже на 2 мільярди гривень

У грудні 2025 року українці оформили 952 іпотечні договори на загальну суму майже 2 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, які оприлюднив Національний банк.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Первинний ринок випереджає вторинний

539 кредитів на 1,1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 203 на 385 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

413 кредитів на 827 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% на вторинному ринку. При цьому частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

Географія іпотеки

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:

у Київській області (347 договорів на загальну суму 722 млн грн, або 37% від загального обсягу);

у місті Києві (191 договір на 455 млн грн);

у Львівській області (47 договорів на 103 млн грн);

в Одеській області (40 договорів на 78 млн грн);

у Волинській області (38 договорів на 69 млн грн).

Опитування

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

У Нацбанку нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.