Криптошахраї з Дніпра ошукали європейців на $1,2 млн: СБУ ліквідувала міжнародну схему

Служба безпеки України разом із Нацполіцією та правоохоронцями Литви та Латвії провела масштабну спецоперацію. У Дніпрі викрили злочинну організацію, яка через мережу кол-центрів виманювала кошти у громадян Євросоюзу, обіцяючи надприбутки від інвестицій у криптовалюту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як працювала схема

Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.

Ділки розробили онлайн-платформи, що імітували роботу реальних криптобірж. Жертвам показували вигадані графіки росту активів та «прибутковість», яка не мала нічого спільного з реальністю.

На старті клієнтам пропонували внести невелику суму та виплачували швидкі «дивіденди». Це змушувало людей довіряти та вкладати дедалі більші капітали. Щойно сума інвестицій досягала максимуму, шахраї блокували клієнта та зникали зі зв’язку.

За рік такої діяльності аферисти встигли «заробити» щонайменше $1,2 млн.

Обшуки та затримання

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Покарання та статті

Наразі всі затримані перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Створення злочинної організації (ст. 255).

Шахрайство в особливо великих розмірах (ст. 190).

Відмивання грошей (ст. 209).

Учасникам схеми загрожує до 12 років ув'язнення з повною конфіскацією майна. Міжнародне розслідування триває, щоб встановити всіх можливих потерпілих у країнах ЄС.