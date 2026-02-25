Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 12:57

Оренда потужності за $75 принесла соло-майнеру майже $200 000, Meta повертається у криптоперегони: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Оренда потужності за $75 принесла соло-майнеру майже $200 000, Meta повертається у криптоперегони: що нового
Фото: pixabay

Джекпот у мережі біткоїн: оренда потужності за $75 принесла соло-майнеру майже $200 000

Неймовірна вдача на крипторинку: 24 лютого соло-майнер зумів самостійно видобути блок #938092, перетворивши символічну інвестицію у величезний капітал. За свою знахідку він отримав стандартну винагороду в 3,125 BTC, що за поточним курсом становить приблизно $196 650.

Найцікавіше в цій історії — витрати переможця. Згідно з даними аналітичної платформи Braiins, користувач навіть не мав власної «ферми». Його шлях до успіху виглядав так:

  • Інвестиція: майнер витратив лише 119 000 сатоші ($75).
  • Механіка: на ці кошти він орендував обчислювальну потужність у 1 PH/s (петагеш на секунду).
  • Платформа: блок було знайдено через пул Braiins, який використовує програмне забезпечення відомої платформи CKPool.

Адміністратор CKPool Кон Колівас підкреслив, що це історичний момент — перший блок, здобутий у межах нової партнерської програми для соло-майнерів.

Хоча соло-майнінг часто порівнюють із лотереєю, останнім часом шанси на успіх зростають:

  • Частота: у середньому соло-майнери знаходять блоки кожні 17,2 дня.
  • Динаміка: за останній рік успіх посміхнувся 21 учаснику, що на 17% більше, ніж роком раніше.
  • Сумарний дохід: усі соло-майнери разом за рік заробили 66 BTC.

Криптовалюти у пастці макроекономіки: аналітики Wintermute пояснили причини стагнації біткоїна

Експерти маркетмейкера Wintermute опублікували аналітичний звіт, у якому пов’язали поточну слабкість крипторинку із глобальною зміною економічного режиму. За їхніми словами, Біткоїн дедалі тісніше корелює з акціями технологічних компаній, виступаючи у ролі класичного активу з високим рівнем ризику, що наразі відлякує інвесторів.

Після серії ліквідацій Біткоїн неодноразово намагався штурмувати позначку $70 000, проте так і не зміг вище неї закріпитися.

  • Відсутність реакції: покупці ігнорують просідання ціни, що вказує на глибоку невпевненість.
  • Ситуація з Ethereum: друга криптовалюта опускалася нижче психологічних $1900, а аналітики вважають реальною зоною підтримки лише рівень $1600.
  • ETF та деривативи: інституційний попит згасає — відтік коштів зі спотових ETF триває, а на ринку деривативів інвестори масово купують пут-опціони, намагаючись застрахуватися від подальшого падіння.

У Wintermute підкреслюють, що вплив Федеральної резервної системи США на ринки суттєво знизився. Регулятор опинився у глухому куті: він не може знижувати ставки через високу інфляцію, але й не може їх підвищувати через загрозу рецесії.

На зміну монетарній політиці прийшли інші чинники, що тиснуть на ризикові активи:

  • Криза довіри до ШІ: інвестори почали сумніватися у швидкій прибутковості технологій штучного інтелекту, що призвело до зниження мультиплікаторів зростання в усьому техсекторі.
  • Деглобалізація: торговельні війни, нові мита та фрагментація логістики призводять до здорожчання сировини.

Замість «акцій зростання» та криптовалют великі гравці обирають захисні та матеріальні активи:

  • Золото;
  • Промисловий сектор;
  • Оборонний комплекс.

Реванш Цукерберга: Meta повертається у криптоперегони, щоб кинути виклик Маску та Telegram

Компанія Meta готує масштабне повернення на ринок цифрових активів. Після невдачі з проєктом Libra (Diem), Марк Цукерберг змінює стратегію: замість створення власної валюти, техгігант інтегрує вже існуючі стейблкоїни у Facebook, WhatsApp та Instagram. Про це повідомляє CoinDesk.

Запуск платіжних сервісів очікується у другій половині 2026 року, що потенційно відкриває доступ до криптоплатежів для понад 3 мільярдів користувачів.

Цього разу Meta діє обережніше, щоб уникнути конфліктів із регуляторами, які заблокували її попередні спроби. Головні відмінності нового підходу:

  • Сторонні провайдери: компанія не створюватиме свій токен, а використатиме чужу інфраструктуру.
  • Партнерство зі Stripe: одним із імовірних партнерів називають платіжну платформу Stripe (її CEO Патрік Коллісон із 2025 року входить до ради директорів Meta).
  • Власний гаманець: Meta планує запустити оновлений криптогаманець для безшовної оплати всередині застосунків.

Цей крок ставить Meta у пряму конфронтацію з двома головними конкурентами:

  • X (Twitter) Ілона Маска: Який активно впроваджує фінансові функції та платежі.
  • Telegram: Який уже побудував потужну криптоекосистему на базі TON.

Meta прагне перетворити свої соцмережі на повноцінні майданчики для «соціальної комерції», де міжнародні перекази будуть миттєвими, а комісії — мінімальними завдяки стейблкоїнам.

Великі гравці скидають баласт: інституціонали продали акції біткоїн-ETF на 25 000 BTC

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт зафіксував значне скорочення позицій великих інвесторів у біткоїн-ETF протягом четвертого кварталу. На тлі ринкового шторму хедж-фонди та інвест-радники реалізували акції, еквівалентні 25 098 BTC.

Найбільшу активність на боці продавців продемонстрував відомий хедж-фонд Brevan Howard. Компанія фактично ліквідувала свої позиції, продавши папери на суму, що перевищує 17 000 BTC.

Ця хвиля розвантаження портфелів збіглася з драматичною корекцією першої криптовалюти: ціна біткоїна, яка раніше встановила історичний рекорд на рівні понад $120 000, обвалилася до позначок нижче $63 000.

Попри масштабний вихід капіталу наприкінці минулого року, свіжі дані свідчать про відновлення інтересу. Лише за одну добу, 24 лютого, чистий притік у спотові біткоїн-ETF склав $257,71 млн.

Лідери залучення коштів:

  • Fidelity (FBTC): +$82,8 млн;
  • Решта капіталу розподілилася між іншими ключовими фондами.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
