Курс валют у середу: долар та євро подешевшали

У середу, 25 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у покупці та 4 копійки у продажу. Євро втратило у купівлі 8 копійок та не змінилося у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 11 копійок, а у продажу 8 копійок. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,50 грн. Євро купують за 50,72 грн, а продають за 51,39 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,14−43,22, євро — 51,15−51,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,19−43,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,95−50,98 грн/євро.

