Пентагон планує використовувати систему ШІ для встановлення еталонних цін на критично важливі мінерали, що є частиною ширшої ініціативи Трампа створення глобального блоку торгівлі металами. Про це пише Reuters.
25 лютого 2026, 11:10
Пентагон використовуватиме ШІ для встановлення світових цін на критично важливі мінерали
Що відомо
Програма, розроблена DARPA, призначена для розрахунку справедливих цін з урахуванням виробничих витрат та виключенням ринкових спотворень, особливо з боку Китаю.
На першому етапі вона буде зосереджена на таких мінералах, як германій, галій, сурма та вольфрам.
Передбачається, що ціноутворення на основі ШІ поєднуватиметься з тарифами для стабілізації ринків та підтримки західних виробників.
