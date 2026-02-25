Пентагон використовуватиме ШІ для встановлення світових цін на критично важливі мінерали

Пентагон планує використовувати систему ШІ для встановлення еталонних цін на критично важливі мінерали, що є частиною ширшої ініціативи Трампа створення глобального блоку торгівлі металами. Про це пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Програма, розроблена DARPA, призначена для розрахунку справедливих цін з урахуванням виробничих витрат та виключенням ринкових спотворень, особливо з боку Китаю.

На першому етапі вона буде зосереджена на таких мінералах, як германій, галій, сурма та вольфрам.

Передбачається, що ціноутворення на основі ШІ поєднуватиметься з тарифами для стабілізації ринків та підтримки західних виробників.