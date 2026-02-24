НБУ випустив нові обігові монети на честь прифронтових регіонів України

НБУ ввів у готівковий обіг три нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, які присвячені областям, що щоденно потерпають від бойових дій: Запорізькій, Харківській та Херсонській. Ці грошові знаки продовжують тематичну серію «Ми сильні. Ми разом» і були презентовані у четверті роковини повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Національний банк України 24 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Символіка незламності та єдності

Символічну презентацію нових монет провели на острові Хортиця очільник Нацбанку Андрій Пишний спільно з Головою Запорізької обласної ради Оленою Жук. Мета цього випуску — зафіксувати в історії стійкість українців та нагадати про неподільність державних кордонів.

Згідно з планами НБУ, випуск серії триватиме протягом 2026−2027 років. Загальний тираж монет, присвячених усім областям України, сягне 54 мільйонів екземплярів.

Особливості дизайну

Технічно нові грошові знаки виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс (лицьова сторона): Повністю повторює дизайн стандартної 10-гривневої монети 2018 року (автор — Володимир Дем’яненко). У центрі вказано номінал, рік карбування та Державний Герб України, обрамлені давньоруським орнаментом.

Реверс (зворотна сторона): Містить стилізовану карту України з чіткими межами. На кожній із трьох монет графічно виділено відповідну область — Запорізьку, Харківську або Херсонську. Дизайн розробила художниця Олександра Кучинська, а скульптором виступив Володимир Дем’яненко.

Як монети потраплять до громадян?

Нові гроші є повноцінним платіжним засобом. Їх зобов'язані приймати всі підприємства та банки без жодних обмежень для розрахунків, поповнення рахунків чи переказів.

Нацбанк вводитиме їх у готівковий обіг поступово: по 2 мільйони штук кожного виду. Вони видаватимуться комерційним банкам та інкасаторським компаніям, звідки потраплятимуть у гаманці українців як звичайна здача.

Для колекціонерів передбачено окремий формат — спеціально оформлені сувенірні ролики. Кожен такий ролик містить 25 монет певного регіону і випускається лімітованим тиражем у 15 тисяч штук. Придбати їх можна буде через офіційний інтернет-магазин НБУ та у відділеннях банків-дистриб'юторів.