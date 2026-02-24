До закриття міжбанку у вівторок, 24 лютого, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
24 лютого 2026, 17:31
Долар та євро подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 24 лютого
|
Закриття 24 лютого
|
Зміни
|
43,29/43,32
|
43,19/43,22
|
10/10
|
50,99/51,02
|
50,86/50,87
|
13/15
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,54 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,39 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,25−43,30, євро — 51,20−51,34 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі