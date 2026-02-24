До річниці великої війни та в пам’ять про боротьбу, що триває з 2014 року, Укрпошта презентує поштовий блок «Мечем і волею». Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.
24 лютого 2026, 15:52
«Мечем і волею»: Укрпошта випустила поштовий блок до річниці повномасштабної війни (фото)
Що відомо про марку
Тираж поштового блоку — 60 000 примірників, конвертів «Перший день» — 15 000, презентаційних папок — 400. Номінал поштової марки — Х.
Придбати випуск можна у відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті онлайн.
Джерело: Мінфін
