24 лютого 2026, 15:35

Кредитування під держгарантії: у січні бізнес отримав 2,8 млрд грн допомоги

Міністерство фінансів України оприлюднило свіжі дані щодо роботи інструменту державних гарантій на портфельній основі. Лише за перший місяць 2026 року представники мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) уклали 559 нових кредитних договорів. Загальна сума запозичень під державні гарантії у січні склала 2,8 млрд гривень.

Кредитування під держгарантії: у січні бізнес отримав 2,8 млрд грн допомоги
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 52 891 кредит на загальну суму понад 182,6 млрд гривень.

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 47 741 такий кредит на 172 млрд гривень.

Станом на 1 лютого 2026 року 28 банків-кредиторів обслуговують 20 711 кредитів на суму 79,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 34 млрд гривень. Це 56 % від загального ліміту чинних гарантій (60,5 млрд гривень).

Лідери серед банків

За кількістю кредитів лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 13 287 кредитів на загальну суму 22,7 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 3 067 кредитів на 12,1 млрд грн (49 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 962 кредити на 10,2 млрд грн (72 % від свого ліміту);
  • ПУМБ — 753 кредити на 9,2 млрд грн (67 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, видав 492 кредити на 8,2 млрд грн (56 % від свого ліміту).

Регіони

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 488 кредитів на загальну суму 11,4 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області — 1 809 кредитів на 6,2 млрд грн;
  • у Львівській — 1 616 кредитів на 5,9 млрд грн;
  • у Харківській — 946 кредитів на 5,9 млрд грн;
  • у Київській — 1 355 кредитів на понад 5 млрд грн;
  • в Одеській — 1 335 кредитів на 4,5 млрд гривень.

Промисловість випередила аграріїв

За видами економічної діяльності цього місяця на перше місце вийшла переробна промисловість — 4 855 кредитів на 25,1 млрд грн та інші сфери:

  • сільське господарство — 3 498 кредитів на загальну суму 24,8 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 627 кредитів на 20,9 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 057 кредитів на 2,4 млрд грн;
  • будівництво — 750 кредитів на 2 млрд грн;
  • а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 55 кредитів на 0,9 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
