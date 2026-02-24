Після послаблення гривні в грудні-січні НБУ наразі немає апетиту до подальшої девальвації — ICU

Після послаблення гривні в грудні-січні Національний банк наразі не має апетиту до подальшої девальвації, а також не дозволяє вже кілька тижнів значних коливань курсу гривні. Про це йдеться в огляді Інвестиційної компанії ICU .

Ослаблення курсу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні минулої середи до 43.29 грн/$, однак згодом зупинив тренд і завершив тиждень ослабленням лише до 43.27 грн/$. або на 0.4%. Відбулося це ослаблення на тлі зменшення попиту на валюту й зниження дефіциту валюти на ринку майже на чверть порівняно з попереднім тижнем до $383 млн.

Водночас НБУ зменшив інтервенції лише на 9% до $661 млн. Це трошки більше, ніж середньотижневий обсяг інтервенцій за чотири роки повномасштабної війни. Після послаблення гривні в грудні-січні Національний банк наразі не має апетиту до подальшої девальвації, а також не дозволяє вже кілька тижнів значних коливань курсу гривні. Така динаміка курсу може зберігатися доти, поки НБУ не стабілізує обсяги інтервенцій на комфортному для нього рівні неподалік $600 млн, який ми спостерігали більшу частину минулого року.

Прогноз по курсу

Однак ми зберігаємо наш прогноз поступового послаблення курсу до 45 грн/$ наприкінці року.

