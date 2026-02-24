Lamborghini припиняє виробництво електромобіля Lanzador

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2026, 12:54

Lamborghini припиняє виробництво електромобіля Lanzador

Компанія Lamborghini, що входить до групи Volkswagen, припиняє виробництво свого майбутнього розкішного електромобіля. Про це в інтерв'ю Sunday Times заявив генеральний директор Стефан Вінкельманн.

Компанія Lamborghini, що входить до групи Volkswagen, припиняє виробництво свого майбутнього розкішного електромобіля.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому скасували випуск

Він підтвердив, що схожий на позашляховик електромобіль під назвою Lanzador більше не приєднається до лінійки Lamborghini. Спочатку випуск автомобіля був запланований на 2028 рік, але його неодноразово відкладали.

«Значні інвестиції в розробку повністю електромобілів, коли ринок і клієнтська база не готові, були б дорогим хобі та фінансово безвідповідальним по відношенню до акціонерів, клієнтів, та наших співробітників та їхніх сімей», — сказав Вінкельманн, додавши, що «крива прийняття» чистих електромобілів на цільовому ринку Lamborghini вирівнюється та «близька до нуля».

У заяві для Yahoo Finance Lamborghini повідомила, що «повністю готова до повністю електричних автомобілів; проте готовність ринку в цьому сегменті ще не відповідає цьому переходу».

Чим замінять

Lamborghini заявила, що Lanzador буде замінений гібридним електромобілем із підзарядкою від мережі (PHEV), який наразі є обраним силовим агрегатом для її основних автомобілів: позашляховика Urus та суперкарів Temerario та Revuelto. Urus наступного покоління, який вийде у 2029 році, залишиться PHEV, незважаючи на те, що спочатку планувався як ще один електромобіль.

Рішення про припинення розробки було прийнято, незважаючи на те, що масові електромобілі мають привабливість у Європі.

Вінклеманн сказав, що рішення про скасування Lanzador було прийнято протягом минулого року, коли компанія оцінила відгуки клієнтів та дилерів, а також дослідила динаміку ринку загалом.

Проблема полягає в тому, що сегмент ринку розкішних автомобілів був важким для продажу завдяки чисто електричній енергії, яка не забезпечувала «емоційної» реакції потужних бензинових двигунів; це означає, що гучний, хрипкий вихлоп залишається вирішальним фактором продажу на ринку автомобілів класу люкс, серед іншого.

З цією метою Lamborghini продовжуватиме будувати двигуни внутрішнього згоряння «якомога довше», — сказав він.

Зміна курсу італійського автовиробника класу люкс у сфері електромобілів, хоча й не дивна, є поворотним моментом для Вінкельманна та Lamborghini.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
24 лютого 2026, 14:11
#
ЕМ для автогігантів не може бути вигідним навіть якщо на нього є попит, бо вони 90% заробляють на сервісі. А який сервіс в ЕМ… фтопку))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає parseval и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами