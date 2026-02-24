Lamborghini припиняє виробництво електромобіля Lanzador

Компанія Lamborghini, що входить до групи Volkswagen, припиняє виробництво свого майбутнього розкішного електромобіля. Про це в інтерв'ю Sunday Times заявив генеральний директор Стефан Вінкельманн.

Чому скасували випуск

Він підтвердив, що схожий на позашляховик електромобіль під назвою Lanzador більше не приєднається до лінійки Lamborghini. Спочатку випуск автомобіля був запланований на 2028 рік, але його неодноразово відкладали.

«Значні інвестиції в розробку повністю електромобілів, коли ринок і клієнтська база не готові, були б дорогим хобі та фінансово безвідповідальним по відношенню до акціонерів, клієнтів, та наших співробітників та їхніх сімей», — сказав Вінкельманн, додавши, що «крива прийняття» чистих електромобілів на цільовому ринку Lamborghini вирівнюється та «близька до нуля».

У заяві для Yahoo Finance Lamborghini повідомила, що «повністю готова до повністю електричних автомобілів; проте готовність ринку в цьому сегменті ще не відповідає цьому переходу».

Чим замінять

Lamborghini заявила, що Lanzador буде замінений гібридним електромобілем із підзарядкою від мережі (PHEV), який наразі є обраним силовим агрегатом для її основних автомобілів: позашляховика Urus та суперкарів Temerario та Revuelto. Urus наступного покоління, який вийде у 2029 році, залишиться PHEV, незважаючи на те, що спочатку планувався як ще один електромобіль.

Рішення про припинення розробки було прийнято, незважаючи на те, що масові електромобілі мають привабливість у Європі.

Вінклеманн сказав, що рішення про скасування Lanzador було прийнято протягом минулого року, коли компанія оцінила відгуки клієнтів та дилерів, а також дослідила динаміку ринку загалом.

Проблема полягає в тому, що сегмент ринку розкішних автомобілів був важким для продажу завдяки чисто електричній енергії, яка не забезпечувала «емоційної» реакції потужних бензинових двигунів; це означає, що гучний, хрипкий вихлоп залишається вирішальним фактором продажу на ринку автомобілів класу люкс, серед іншого.

З цією метою Lamborghini продовжуватиме будувати двигуни внутрішнього згоряння «якомога довше», — сказав він.

Зміна курсу італійського автовиробника класу люкс у сфері електромобілів, хоча й не дивна, є поворотним моментом для Вінкельманна та Lamborghini.