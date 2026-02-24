Британське видання WhatCar назвало найнадійніші кросовери преміум-класу віком до 5 років

Британське видання WhatCar провело опитування власників преміальних кросоверів та визначило десять найнадійніших моделей віком до 5 років. Переможцем дослідження став Porsche Macan, обладнаний ДВЗ, з рейтингом надійності 99%, про це пише «Укравтопром».