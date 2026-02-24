Британське видання WhatCar назвало найнадійніші кросовери преміум-класу віком до 5 років

Британське видання WhatCar провело опитування власників преміальних кросоверів та визначило десять найнадійніших моделей віком до 5 років. Переможцем дослідження став Porsche Macan, обладнаний ДВЗ, з рейтингом надійності 99%, про це пише «Укравтопром».
Топ-10 моделей за версією WhatCar
- Porsche Macan — 99%;
- Tesla Model Y — 97,1%;
- BMW X5 (бенз. та PHEV) — 96,2%;
- Mercedes GLB — 96%;
- BMW iX3 — 95,5%;
- Mercedes GLC — 94,6%
- Land Rover Defender — 94,6%;
- Mercedes EQA — 94,1%;
- BMW X3 (дизель) — 93,1%;
- Volvo XC60 (PHEV) — 93%.
