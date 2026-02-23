Курс долара на міжбанку у понеділок, 23 лютого, трохи зріс, а євро подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
23 лютого 2026, 17:32
Курс валют: НБУ, банки, обмінники, міжбанк
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 23 лютого
|
Закриття 23 лютого
|
Зміни
|
43,25/43,28
|
43,29/43,32
|
4/4
|
51,14/51,17
|
51,12/51,13
|
2/4
Офіційний курс: долар — 43,30 грн, євро — 51,00 грн.
Середній курс у банках: 43,05−43,55 грн/долар, 50,80−51,42 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,23−43,30, євро — 51,25−51,40 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі