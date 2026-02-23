У січні кредитори банків в управлінні Фонду отримали понад 193 млн грн, 96% суми — юрособи

За січень 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала більше 193,0 млн грн. З цих коштів 186,9 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку). Про це йдеться у повідомленні Фонду від 23 лютого.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки сплачено

Також 6,1 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 лютого 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,9 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.