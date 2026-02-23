ЄС готується заморозити торговельну угоду зі США

Європейський Союз має намір відкласти ратифікацію ключової торговельної угоди з Вашингтоном через несподіване рішення Дональда Трампа запровадити нові 15-відсоткові глобальні мита. Про це повідомляє видання Financial Times 23 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доля «Шотландської угоди» під загрозою

Угода, яку сторони погодили минулого року в Шотландії, передбачала компроміс: ЄС погодився сплачувати 15-відсоткове мито на більшість своїх експортних товарів до США, а натомість обнуляв власні тарифи на американську промислову та частину сільськогосподарської продукції.

Однак після того, як Верховний суд США скасував попередні мита Трампа, американський президент скористався іншим законом і цими вихідними запровадив нове 15-відсоткове глобальне мито. За розрахунками експертів, цей крок призведе до додаткового збільшення податкового навантаження на європейський експорт у середньому на 0,8 відсоткового пункта, причому для деяких країн ЄС удар буде ще сильнішим.

Європейська комісія вже висунула вимогу до адміністрації Трампа надати «повну ясність» щодо нових тарифів. «Нинішня ситуація не сприяє забезпеченню справедливої, збалансованої та взаємовигідної трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як про це домовилися обидві сторони. Угода є угода», — йдеться в офіційній заяві відомства.

Бунт у Європарламенті

Країни-члени ЄС раніше вже схвалили цей торговельний договір, однак Європейський парламент ще не встиг його ратифікувати і тепер, найімовірніше, заморозить весь процес. Законодавці з торговельного комітету збираються 23 лютого, щоб вирішити, чи варто відкладати вирішальне голосування, яке було заплановане на завтра.

«Зрозуміло, що ми маємо очевидне порушення Шотландської угоди. Нам потрібна ясність і стабільність, і тому, можливо, ми вирішимо завтра зробити паузу», — заявив голова торговельного комітету Бернд Ланге. В окремій заяві він різко засудив дії Вашингтона, назвавши їх «суцільним тарифним хаосом від уряду США, в якому вже ніхто не може розібратися».

Ставки надзвичайно високі: хто імпортує до США найбільше

Обурення Європи легко пояснити цифрами. За даними Бюро перепису населення США та Bloomberg, саме Європейський Союз є беззаперечним лідером серед усіх партнерів Сполучених Штатів. Лише за перші п'ять місяців 2025 року обсяг європейського імпорту до США склав колосальні 303 мільярди доларів.

ЄС суттєво випереджає навіть найближчих географічних сусідів США: Мексику ($220 млрд) та Канаду ($169 млрд), не кажучи вже про Китай ($149 млрд). Нові американські мита б'ють безпосередньо по найбільшому торговому партнеру Вашингтона.

Читайте також: Китай та Бразилія виграють від нових тарифів Трампа, союзники США зазнають збитків