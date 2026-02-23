У понеділок, 23 лютого, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 5 копійок, у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та додало 12 копійок у продажу.
Курс валют у понеділок: євро в банках подорожчало на 12 копійок
Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 7 копійок, а у продажу додав 3 копійки. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,50 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,30, євро — 51,30−51,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,25−43,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,14−51,16 грн/євро.
