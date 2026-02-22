73% українців скасовують онлайн-замовлення через збої, паролі та недовіру до продавців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 лютого 2026, 11:12

73% українців скасовують онлайн-замовлення через збої, паролі та недовіру до продавців

Український ринок електронної комерції стикається з масштабною проблемою втрати клієнтів на фінальному етапі продажу. Майже три чверті вітчизняних споживачів (73%) зізналися, що переривали процес оформлення замовлення і йшли з інтернет-магазину без покупки. Головними причинами такого масового відтоку покупців стають технічні збої на сайтах, забуті паролі від особистих кабінетів, а також недостатній рівень довіри до платформи. Про це повідомляє пресслужба компанії Visa.

Український ринок електронної комерції стикається з масштабною проблемою втрати клієнтів на фінальному етапі продажу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рутина та страх шахрайства гальмують продажі

Хоча українці є надзвичайно активними онлайн-покупцями (78% респондентів щотижня замовляють в інтернеті продукти харчування, одяг чи техніку), процес розрахунку залишається для них стресовим. Оскільки 89% користувачів роблять замовлення зі смартфонів, необхідність вручну вводити довгі реквізити платіжної картки на маленькому екрані перетворюється на серйозну перепону. 43% покупців назвали цю рутину суттєвою незручністю.

Крім технічних перешкод, ключовим фактором відмови від покупки є страх за власні фінанси. Аж 81% опитаних уникали розрахунків в інтернеті через недовіру до конкретного сайту та небажання передавати йому дані своєї картки. Понад половину споживачів наголосили: якби на ринку існував універсальний і максимально спрощений метод оплати, вони б витрачали гроші в інтернеті значно частіше.

Біометрія як порятунок для ритейлу

Щоб повернути довіру клієнтів, 47% українців обирають платіжні методи виключно за рівнем їхнього захисту. Абсолютна більшість (90%) респондентів заявили, що відчували б набагато більшу впевненість, якби їхні онлайн-платежі підтверджувалися за допомогою біометрії (наприклад, скануванням обличчя чи відбитком пальця), а не паролями.

Фінансовий сектор вже реагує на ці запити. Зокрема, сервіс Visa Click to Pay дозволяє клієнтам розраховуватися без створення нових акаунтів на кожному сайті — дані зберігаються не у продавця, а в захищеному сховищі платіжної системи. Інша технологія, Visa Payment Passkey, взагалі прибирає паролі, дозволяючи підтверджувати оплату біометричними датчиками пристрою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
22 лютого 2026, 13:45
#
Больше всего бесит когда интернет магазин требует заполнить все твои данные, чуть ли не про то где деньги лежат! Вопрос про защиту персональных данных актуален!!! Например из-за этой фигни просто забил на все покупки в розетке!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає buga1991 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами