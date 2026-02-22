73% українців скасовують онлайн-замовлення через збої, паролі та недовіру до продавців

Український ринок електронної комерції стикається з масштабною проблемою втрати клієнтів на фінальному етапі продажу. Майже три чверті вітчизняних споживачів (73%) зізналися, що переривали процес оформлення замовлення і йшли з інтернет-магазину без покупки. Головними причинами такого масового відтоку покупців стають технічні збої на сайтах, забуті паролі від особистих кабінетів, а також недостатній рівень довіри до платформи. Про це повідомляє пресслужба компанії Visa .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рутина та страх шахрайства гальмують продажі

Хоча українці є надзвичайно активними онлайн-покупцями (78% респондентів щотижня замовляють в інтернеті продукти харчування, одяг чи техніку), процес розрахунку залишається для них стресовим. Оскільки 89% користувачів роблять замовлення зі смартфонів, необхідність вручну вводити довгі реквізити платіжної картки на маленькому екрані перетворюється на серйозну перепону. 43% покупців назвали цю рутину суттєвою незручністю.

Крім технічних перешкод, ключовим фактором відмови від покупки є страх за власні фінанси. Аж 81% опитаних уникали розрахунків в інтернеті через недовіру до конкретного сайту та небажання передавати йому дані своєї картки. Понад половину споживачів наголосили: якби на ринку існував універсальний і максимально спрощений метод оплати, вони б витрачали гроші в інтернеті значно частіше.

Біометрія як порятунок для ритейлу

Щоб повернути довіру клієнтів, 47% українців обирають платіжні методи виключно за рівнем їхнього захисту. Абсолютна більшість (90%) респондентів заявили, що відчували б набагато більшу впевненість, якби їхні онлайн-платежі підтверджувалися за допомогою біометрії (наприклад, скануванням обличчя чи відбитком пальця), а не паролями.

Фінансовий сектор вже реагує на ці запити. Зокрема, сервіс Visa Click to Pay дозволяє клієнтам розраховуватися без створення нових акаунтів на кожному сайті — дані зберігаються не у продавця, а в захищеному сховищі платіжної системи. Інша технологія, Visa Payment Passkey, взагалі прибирає паролі, дозволяючи підтверджувати оплату біометричними датчиками пристрою.