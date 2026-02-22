Роки під тимчасовим захистом у ЄС не зараховуються для постійного проживання — спецпосланниця ЄС з питань українців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 лютого 2026, 10:05

Роки під тимчасовим захистом у ЄС не зараховуються для постійного проживання — спецпосланниця ЄС з питань українців

Після завершення дії європейської директиви про тимчасовий захист українські мігранти зіткнуться з новими правилами легалізації в країнах перебування. За словами спеціальної посланниці ЄС з питань українців Ілви Йоганссон, роки, проведені в Європі з цим статусом, не зарахують для отримання постійного місця проживання, а право залишитися отримають переважно кваліфіковані працівники та найбільш вразливі верстви населення. Крім того, Європа відмовиться від фінансових бонусів за повернення додому. Про це Йоганссон розповіла в інтерв'ю для Радіо Свобода.

Після завершення дії європейської директиви про тимчасовий захист українські мігранти зіткнуться з новими правилами легалізації в країнах перебування.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що буде після тимчасового захисту

Після скасування статусу тимчасового захисту українцям доведеться переходити на національні дозволи на проживання (зокрема, робочі візи), які видає кожна окрема країна ЄС. Проте п'ять років, які біженці вже прожили в Європі, не будуть автоматично враховані для отримання статусу довгострокового резидента.

Як пояснила Ілва Йоганссон, чинне законодавство Євросоюзу має суворі обмеження: «Ми маємо старий режим довгострокового дозволу на проживання, і він не дозволяє зараховувати роки під тимчасовим захистом». Відповідно, для більшості українців процес накопичення стажу для посвідки на постійне проживання (ПМП) розпочнеться з нуля за внутрішніми правилами обраної держави.

Бар'єри для працівників із низькими зарплатами

Отримати національні робочі дозволи зможуть далеко не всі українці. У багатьох країнах ЄС діють високі вимоги до рівня заробітної плати для іноземців. Якщо місцеві уряди не змінять ці норми, люди з низькими доходами (наприклад, працівники сфери обслуговування чи прибиральники) просто не зможуть легалізуватися.

Спецпосланниця ЄС зазначила, що наразі активно обговорює це питання з країнами-членами. Деякі з них вже почали знижувати зарплатні пороги для українців, які давно інтегрувалися. Проте, ті держави, які досі не ініціювали відповідних змін до своїх законів і працюють повільно, найімовірніше, вже ухвалили негласне рішення не полегшувати життя низькооплачуваним працівникам.

Гарантії для найбільш вразливих категорій

Європейський Союз чітко гарантує, що не змусить покинути територію тих громадян, які фізично не можуть про себе подбати.

За словами Йоганссон, країни ЄС вже погодили відповідні рекомендації: вразливі групи матимуть змогу залишитися на умовах, схожих до тимчасового захисту. Це стосується українців, які не можуть подорожувати через важкий стан здоров'я, а також неповнолітніх дітей без супроводу дорослих. Їм мають продовжувати захист і підтримку до того часу, «поки Україна не зможе забезпечити їхні потреби».

Чому ЄС не платитиме біженцям за повернення додому

На відміну від поширеної світової практики допомоги біженцям, Євросоюз не планує виплачувати українцям персональні грошові бонуси за добровільне повернення в Україну.

Ілва Йоганссон пояснила, що це принципове рішення. Воно ухвалене для того, щоб не стимулювати розкол суспільства та уникнути напруженості між тими, хто повертається з-за кордону з європейськими грошима, і тими громадянами (зокрема внутрішніми переселенцями), які весь час залишалися в Україні. Натомість європейські фонди спрямують фінансування на підтримку українських місцевих громад, щоб ці кошти йшли на школи, житло та лікарні, якими користуватимуться всі без винятку.

Строки дії європейського захисту

Директива ЄС про тимчасовий захист — це унікальний механізм швидкого реагування, який було вперше активовано 4 березня 2022 року саме для українців. Раніше Рада ЄС офіційно подовжила дію цього статусу до 4 березня 2026 року. Згідно з базовим європейським законодавством, це є максимальний термін (загалом 4 роки з можливими технічними коригуваннями до 5 років), на який може бути розтягнута дія цієї Директиви. Після цієї дати Брюссель та національні уряди не мають юридичного механізму для подальшого автоматичного продовження статусу, що робить перехід на національні візи неминучим юридичним фактом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
22 лютого 2026, 13:16
#
Все говорят что Украина это Европа, а я говорю что Европа это Украина. ЗСУ закончит с русней и дальше будем проводить референдум в Польше, Испании и других странах о присоединении к Украине. Нам нужна Астурийская область, Краковская область и остальные, как это было предначертано Богом. ЗСУ всех несогласных склонит к присоединению к Украине. Слава Украине!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами