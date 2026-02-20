До закриття міжбанку в п'ятницю, 20 лютого, курс долара знизився на 1 копійку в купівлі та продажу, євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та продажу.
20 лютого 2026, 17:35
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 20 лютого
|
Закриття 20 лютого
|
Зміни
|
43,26/43,29
|
43,25/43,28
|
1/1
|
50,84/50,86
|
50,90/50,92
|
6/6
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,50 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,33 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,27−43,27, євро — 51,15−51,30 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі