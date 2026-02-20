Нацбанк встановив курси валют на понеділок

Національний банк України встановив на 23 лютого 2026 року офіційний курс гривні до долара на рівні 43,2747 грн/$.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На понеділок регулятор визначив курс долара на рівні 43,2747 грн, що трохи вище за показник п’ятниці — 43,2667 грн.

Історичний максимум американської валюти було зафіксовано 19 січня — 43,4130 грн.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок становить 50,9170 грн за євро проти 50,9163 грн у п’ятницю.

Нагадаємо, 19 лютого євро оновило історичний максимум — 51,2577 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту