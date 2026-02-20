Британка стала найбагатшою людиною світу, але є один нюанс

Софі Даунінг із Ноттінгема отримала на Різдво подарунковий сертифікат, який теоретично зробив її в 100 000 разів багатшою за Ілона Маска. Проте витратити цей «статок» вона може лише на каву та круасани, повідомляє британське видання Mirror.

Смак квадрильйонів

Дівчина вважала, що отримала звичайний ваучер на £10 ($13,50) у мережу кав'ярень 200 Degrees Coffee. Проте минулого тижня, купуючи матча-лате, вона виявила, що баланс на картці становить понад 63 квадрильйони фунтів стерлінгів (це число з 15 нулями).

Ця сума не лише затьмарює статки найбагатших людей планети, а й у 670 разів перевищує загальний обсяг світової економіки.

Реакція персоналу

Коли Софі вперше скористалася карткою 12 лютого під час обідньої перерви, бариста був шокований.

«Обличчя хлопця на касі просто виражало німе питання: „Що?!“. На екрані з'явилося це величезне число. Він сказав, що ніколи такого не бачив, але дозволив мені залишити картку», — згадує Софі.

Вона припускає, що під час активації сертифіката замість суми випадково відсканували штрих-код, який система розпізнала як баланс.

Чесність понад усе

Попри те, що Софі могла б «викупити весь асортимент кав’ярні», вона вирішила більше не користуватися карткою. Дівчина з гумором зауважила, що не хоче зловживати помилкою, хоча й додала: «Було б краще, якби це була картка іншого магазину».

Сама кав'ярня поки не зверталася до Софі з приводу аномального балансу, але новина про «кавову мільярдерку» вже встигла облетіти соцмережі.