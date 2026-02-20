Чому кава зараз коштує дорожче, ніж будь-коли

Ціни на каву в США досягли найвищого рівня з 1980-х років. Кавовий ринок, як і раніше, зазнає тиску з боку тарифної політики Трампа. Хоча в інших частинах світу ціни трохи знижуються на тлі сприятливішої економічної ситуації, пише Business Insider. «Мінфін» публікує переклад статті.

Інфляція може сповільнюватися, але одна сфера американського життя поки що не відчуває полегшення — ранкова чашка кави.

Після введення тарифів Дональда Трампа в минулому році кава стала одним з товарів, який постраждав найбільше, і її ціни продовжать зростати в 2026-му. За даними Бюро статистики праці, середня ціна кави в США в січні цього року склала 9,37 долара за фунт, збільшившись на 33% в порівнянні з попереднім роком.

Це підвищення цін на кавові зерна стало рекордним з 1980-х років, коли почали вести статистику по цьому товару. Незважаючи на те, що в США ціни злетіли, в світі вони, навпаки, знизилися до 3,64 долара за фунт в січні.

Імпортні мита на каву з Бразилії частково пояснюють високі ціни в США, але не повністю. У глобальному масштабі позитивні прогнози щодо пропозиції кави на наступний рік і поступове скорочення дефіциту виробництва стримують зростання міжнародних цін.

Федеральні резервні банки, включаючи Сент-Луїс, посилаються на дані Бюро статистики праці, коли повідомляють про ціни на каву в США.

Тим часом напруга між США та рештою світу наростала вже деякий час. Після введення масштабних мит у День визволення, кав'ярні почали піднімати ціни. Були введені 46-відсоткові мита на товари з В'єтнаму, 10-відсоткові на товари з Бразилії та Колумбії, на які припадає понад 60% поставок кави в США.

У липні Трамп встановив 40-відсоткове мито на імпорт продуктів харчування та напоїв з Бразилії, що мало спричинити різке зростання цін на каву. Однак у листопаді він скасував це рішення, але його наслідки все ще відчуваються на кавовому ринку.

Імпортери зазвичай фіксують ціни на кілька місяців вперед, тому скасування мит на великих виробників кави, ймовірно, ще не відбилося на вартості продукту. Хоча зниження цін після введення мит може відбутися в найближчі місяці, споживачі, схоже, готові платити більше. Акції провідних кавових компаній, таких як Starbucks і Keurig Dr. Pepper, зросли на 14% і 5% з початку 2026 року відповідно.